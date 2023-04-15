Сенатор Бондарев: Запад намекнул на подготовку к перемирию на Украине

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Недавнее заявление ЕК следует воспринимать как шаг к перемирию, заявил Сергей Бондарев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Признание Еврокомиссии, что после окончания спецоперации ей придется вернуть России все замороженные активы, означает подготовку к перемирию. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Бондарев.

«Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. Это фактически намек на намерение искать пути для налаживания переговорного процесса», — написал Сергей Бондарев в своем telegram-канале.

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Еврокомиссия решила вернуть России замороженные активы после СВО

Бондарев подчеркнул, что Европа устала спонсировать Украину и ей выгодно подвести конфликт к завершению. Кроме того, в Европе понимают отсутствие законодательной базы для использования конфискованных активов Банка России.

Ранее европейские страны и США заявили, что конфискуют находящиеся на их территориях российские активы и передадут эти средства Украине. Евросоюз заморозил 21 миллиард евро российских средств. Позднее эксперты Еврокомиссии пришли к выводу, что деньги придется вернуть после финала спецоперации, передает RT.

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Признание Еврокомиссии, что после окончания спецоперации ей придется вернуть России все замороженные активы, означает подготовку к перемирию. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Бондарев. «Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. Это фактически намек на намерение искать пути для налаживания переговорного процесса», — написал Сергей Бондарев в своем telegram-канале. Бондарев подчеркнул, что Европа устала спонсировать Украину и ей выгодно подвести конфликт к завершению. Кроме того, в Европе понимают отсутствие законодательной базы для использования конфискованных активов Банка России. Ранее европейские страны и США заявили, что конфискуют находящиеся на их территориях российские активы и передадут эти средства Украине. Евросоюз заморозил 21 миллиард евро российских средств. Позднее эксперты Еврокомиссии пришли к выводу, что деньги придется вернуть после финала спецоперации, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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