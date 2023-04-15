Сенатор Бондарев: Запад намекнул на подготовку к перемирию на Украине

Недавнее заявление ЕК следует воспринимать как шаг к перемирию, заявил Сергей Бондарев Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Признание Еврокомиссии, что после окончания спецоперации ей придется вернуть России все замороженные активы, означает подготовку к перемирию. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Бондарев.

«Еврокомиссия признала, что замороженные активы Банка России придется вернуть после окончания конфликта на Украине. Это фактически намек на намерение искать пути для налаживания переговорного процесса», — написал Сергей Бондарев в своем telegram-канале.

Бондарев подчеркнул, что Европа устала спонсировать Украину и ей выгодно подвести конфликт к завершению. Кроме того, в Европе понимают отсутствие законодательной базы для использования конфискованных активов Банка России.

Ранее европейские страны и США заявили, что конфискуют находящиеся на их территориях российские активы и передадут эти средства Украине. Евросоюз заморозил 21 миллиард евро российских средств. Позднее эксперты Еврокомиссии пришли к выводу, что деньги придется вернуть после финала спецоперации, передает RT.