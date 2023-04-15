В Минобороны рассказали, сохранятся ли отсрочки для призывников

Минобороны РФ: все существующие отсрочки для призывников сохранятся
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Армия, разное, архив. Пермь, призывники, президентский полк, служба в армии
Отсрочки будут действовать во время весеннего призыва Фото:

Все отсрочки для граждан будут действовать во время весеннего призыва. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — заявил Бирюков. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель новшества заключается в обеспечении справедливости и равенства россиян.

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Все отсрочки для граждан будут действовать во время весеннего призыва. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков. «Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — заявил Бирюков. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель новшества заключается в обеспечении справедливости и равенства россиян.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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