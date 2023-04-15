В Минобороны рассказали, сохранятся ли отсрочки для призывников

Минобороны РФ: все существующие отсрочки для призывников сохранятся

15 апреля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Отсрочки будут действовать во время весеннего призыва Фото: Сергей Русанов © URA.RU Все отсрочки для граждан будут действовать во время весеннего призыва. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков. «Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — заявил Бирюков. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель новшества заключается в обеспечении справедливости и равенства россиян.

Все отсрочки для граждан будут действовать во время весеннего призыва. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков. «Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объеме», — заявил Бирюков. Его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Ранее президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель новшества заключается в обеспечении справедливости и равенства россиян.