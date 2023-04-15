Генштаб ВС РФ рассказал, когда закончится призыв и начнутся отправки в армию

Весенняя призывная кампания завершится 15 июля. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ полковник Андрей Бирюков. Первые отправки призывников начнутся 20 апреля.
«Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года», —
Бирюков отметил, что уже оповещено 52 тысячи граждан. Из них 29 тысяч получили отсрочки от армии.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об электронных повестках. Закон приравнивает повестки, направленные через портал госуслуг, к врученным лично.
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