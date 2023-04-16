Власти назвали самые востребованные специальности в ЯНАО

Самые востребованные специалисты в сфере производства, строительства и добывающей промышленности

Наибольшая потребность в работниках отмечается в производстве и строительстве Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Больше всего в ЯНАО востребованы специалисты в сфере производства, строительства и добывающей промышленности. При этом число безработных в регионе снизилось на 3%, сообщили в окружном правительстве.

«Наибольшая потребность в работниках отмечается в производстве (20%), строительстве (19%), добывающей промышленности (13%), транспорте (8%), юриспруденции (5%), образовании (5%), здравоохранении и социальном обеспечении (4%). Востребованными на региональном рынке труда являются водители автомобиля, машинисты различных установок, продавцы, каменщики, электромонтеры, инженеры в различных областях, электрогазосварщики, монтажники, повара, учителя, врачи различной специализации, медицинские работники среднего и младшего звена и специалисты в сфере услуг», — говорится в сообщении.

Ямал стал лидером регионов с самым низким уровнем безработицы в России. На данный момент в окружном бане вакансий открыто 13, 5 тысячи свободных рабочих мест. Таким образом, на одного ямальца приходится шесть вакансий.

Ранее специалисты hh.ru рассказывали о самых дефицитных вакансиях в нефтегазовой отрасли. В ЯНАО наиболее востребованными оказались слесари, машинисты и водители.