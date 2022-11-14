Курганских почтальонов заставили фотографироваться, чтобы попасть на работу

В компании отметили, что нововведение распространяется не на всех сотрудников почты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области почтальонам приходится каждый день перед началом работы фотографироваться на веб-камеру для проверки личности. Об этом сотрудник почты рассказал telegram-каналу «Курганистан».

«Сотрудники дважды в день проходят через систему Face ID. Чтобы попасть на рабочее место, почтальоны фотографируются на веб-камеру, это продолжается с сентября», — сообщили представители канала, ссылаясь на сотрудника почты.

Почтальон пожаловался, что периодически из-за нововведения на входе в отделения образуется очередь из сотрудников, из-за чего приходится приходить на работу раньше. «Над нами уже подшучивают полицейские, ведь даже у них не такая серьезная система пропусков», — добавил почтальон.

Директор УФПС России по Курганской области Василий Еремин объяснил URA.RU, что такую систему вводят по всей стране. «Это связано с регистрацией рабочего времени. Есть различные формы прихода-ухода на работу, у нас работает такая схема», — рассказал Еремин. Он уточнил, что такая схема распространяется на сотрудников отделений связи, где работает несколько человек.

Ранее стало известно, что у жителей Кургана пропала возможность напрямую звонить в отделения «Почты России». Представители организации объяснили, что не связывают клиентов с отделениями напрямую, чтобы не отвлекать операторов от обслуживания клиентов на месте. Клиентам предложили звонить по единому телефону контактного центра.