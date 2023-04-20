20 апреля 2023

В Курганской области женщина спаслась из горящего дома, но вернулась в него и погибла. Фото

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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, огонь, лесные пожары, дым, чистопрудное
Пожар произошел в рабочем поселке Каргаполье Фото:

Жительница рабочего поселка Каргаполье Курганской области погибла в пожаре после того, как вернулась в горящий дом за вещами. Данная информация была размещена 21 апреля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Одна из версий произошедшего возгорания — неисправность электропроводки. По предварительным данным, во время пожара хозяйка успела покинуть горящий дом, но вернулась в него за необходимыми вещами и погибла в результате отравления угарным газом», — указано в сообщении.

Тело женщины обнаружили 20 апреля после тушения пожара частного дома, расположенного по улице Махова. Сотрудники СК проводят процессуальную проверку. Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Также для установления причин представители ведомства опрашивают очевидцев.

Пожар был потушен 20 апреля
Пожар был потушен 20 апреля
Фото:

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Жительница рабочего поселка Каргаполье Курганской области погибла в пожаре после того, как вернулась в горящий дом за вещами. Данная информация была размещена 21 апреля на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Одна из версий произошедшего возгорания — неисправность электропроводки. По предварительным данным, во время пожара хозяйка успела покинуть горящий дом, но вернулась в него за необходимыми вещами и погибла в результате отравления угарным газом», — указано в сообщении. Тело женщины обнаружили 20 апреля после тушения пожара частного дома, расположенного по улице Махова. Сотрудники СК проводят процессуальную проверку. Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Также для установления причин представители ведомства опрашивают очевидцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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