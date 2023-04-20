Жительница рабочего поселка Каргаполье Курганской области погибла в пожаре после того, как вернулась в горящий дом за вещами. Данная информация была размещена 21 апреля на сайте СУ СК РФ по Курганской области.
«Одна из версий произошедшего возгорания — неисправность электропроводки. По предварительным данным, во время пожара хозяйка успела покинуть горящий дом, но вернулась в него за необходимыми вещами и погибла в результате отравления угарным газом», — указано в сообщении.
Тело женщины обнаружили 20 апреля после тушения пожара частного дома, расположенного по улице Махова. Сотрудники СК проводят процессуальную проверку. Назначена пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Также для установления причин представители ведомства опрашивают очевидцев.
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