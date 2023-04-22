Семья погорельцев из ЯНАО поблагодарила земляков за помощь

23 апреля 2023 в 01:11 Размер текста - 17 +

Погорельцы поблагодарили жителей Лабытнанги за помощь (фото из архива) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Семья Ивановых из Лабытнанги (ЯНАО), проживавшая в сгоревшем доме по улице Школьная, поблагодарила земляков за помощь. Обращение опубликовано в соцсетях. «В результате пожара мы остались без крыши над головой, огонь унес с собой все наше нажитое имущество. Спасибо всем неравнодушным жителям нашего замечательного города, кто оказал посильную помощь словом, делом, деньгами, одеждой, мебелью. <…> С огромнейшей благодарностью, семья Ивановых», — написала Людмила Иванова в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста также отметила представителей администрации и больницы. Иванова поделилась, что помощь оказали и местные предприниматели. Пожар в доме №31 по улице Школьная в Лабытнанги произошел 15 апреля. Под завалами здания были обнаружены тела пяти человек, следователи возбудили уголовное дело. Родственники погибших получат от властей по миллиону рублей.

Семья Ивановых из Лабытнанги (ЯНАО), проживавшая в сгоревшем доме по улице Школьная, поблагодарила земляков за помощь. Обращение опубликовано в соцсетях. «В результате пожара мы остались без крыши над головой, огонь унес с собой все наше нажитое имущество. Спасибо всем неравнодушным жителям нашего замечательного города, кто оказал посильную помощь словом, делом, деньгами, одеждой, мебелью. <…> С огромнейшей благодарностью, семья Ивановых», — написала Людмила Иванова в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста также отметила представителей администрации и больницы. Иванова поделилась, что помощь оказали и местные предприниматели. Пожар в доме №31 по улице Школьная в Лабытнанги произошел 15 апреля. Под завалами здания были обнаружены тела пяти человек, следователи возбудили уголовное дело. Родственники погибших получат от властей по миллиону рублей.