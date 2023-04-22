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Семья погорельцев из ЯНАО поблагодарила земляков за помощь

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Пожар в деревне Броды Пермского района Пермского края 2 июня 2014, пожарище, пепелище, угли, огонь, сгоревший дом, тушение пожара
Погорельцы поблагодарили жителей Лабытнанги за помощь (фото из архива) Фото:

Семья Ивановых из Лабытнанги (ЯНАО), проживавшая в сгоревшем доме по улице Школьная, поблагодарила земляков за помощь. Обращение опубликовано в соцсетях.

«В результате пожара мы остались без крыши над головой, огонь унес с собой все наше нажитое имущество. Спасибо всем неравнодушным жителям нашего замечательного города, кто оказал посильную помощь словом, делом, деньгами, одеждой, мебелью. <…> С огромнейшей благодарностью, семья Ивановых», — написала Людмила Иванова в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте».

Автор поста также отметила представителей администрации и больницы. Иванова поделилась, что помощь оказали и местные предприниматели.

Пожар в доме №31 по улице Школьная в Лабытнанги произошел 15 апреля. Под завалами здания были обнаружены тела пяти человек, следователи возбудили уголовное дело. Родственники погибших получат от властей по миллиону рублей.

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Семья Ивановых из Лабытнанги (ЯНАО), проживавшая в сгоревшем доме по улице Школьная, поблагодарила земляков за помощь. Обращение опубликовано в соцсетях. «В результате пожара мы остались без крыши над головой, огонь унес с собой все наше нажитое имущество. Спасибо всем неравнодушным жителям нашего замечательного города, кто оказал посильную помощь словом, делом, деньгами, одеждой, мебелью. <…> С огромнейшей благодарностью, семья Ивановых», — написала Людмила Иванова в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». Автор поста также отметила представителей администрации и больницы. Иванова поделилась, что помощь оказали и местные предприниматели. Пожар в доме №31 по улице Школьная в Лабытнанги произошел 15 апреля. Под завалами здания были обнаружены тела пяти человек, следователи возбудили уголовное дело. Родственники погибших получат от властей по миллиону рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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