За два часа на выборах в Курганской области проголосовали свыше 3 тысяч избирателей

На выборах в органы местного самоуправления Курганской области за первые два часа проголосовали свыше трех тысяч человек. По данным избирательной комиссии региона, на территории к восьми часам отрыли все 132 участка для голосования.
«По данным на 10:00, явка на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области составила 5,07%. Проголосовали 3192 избирателя», — указано в группе комиссии в соцсети «ВКонтакте».
Жители Далматовского округа стали самыми активными, там явка составила 6,34%. Второе место занимают жители Варгашинского округа с показателем в 4,6%. На третьем месте расположились избиратели из Катайского округа — 4,46%. Явка на выборах депутатов думы Притобольного муниципального округа составляет 4,12%.
Жителям четырех курганских округов предстоит выбрать местных депутатов 23 апреля. Период выдвижения кандидатов шел с 10 февраля по 6 марта. Дату выборов ранее пришлось переносить из-за требований законодательства.
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