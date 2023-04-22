22 апреля 2023
21 апреля 2023

За два часа на выборах в Курганской области проголосовали свыше 3 тысяч избирателей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
Избирательные участки открылись утром 23 апреля Фото:

На выборах в органы местного самоуправления Курганской области за первые два часа проголосовали свыше трех тысяч человек. По данным избирательной комиссии региона, на территории к восьми часам отрыли все 132 участка для голосования.

«По данным на 10:00, явка на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области составила 5,07%. Проголосовали 3192 избирателя», — указано в группе комиссии в соцсети «ВКонтакте».

Жители Далматовского округа стали самыми активными, там явка составила 6,34%. Второе место занимают жители Варгашинского округа с показателем в 4,6%. На третьем месте расположились избиратели из Катайского округа — 4,46%. Явка на выборах депутатов думы Притобольного муниципального округа составляет 4,12%.

Жителям четырех курганских округов предстоит выбрать местных депутатов 23 апреля. Период выдвижения кандидатов шел с 10 февраля по 6 марта. Дату выборов ранее пришлось переносить из-за требований законодательства.

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На выборах в органы местного самоуправления Курганской области за первые два часа проголосовали свыше трех тысяч человек. По данным избирательной комиссии региона, на территории к восьми часам отрыли все 132 участка для голосования. «По данным на 10:00, явка на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области составила 5,07%. Проголосовали 3192 избирателя», — указано в группе комиссии в соцсети «ВКонтакте». Жители Далматовского округа стали самыми активными, там явка составила 6,34%. Второе место занимают жители Варгашинского округа с показателем в 4,6%. На третьем месте расположились избиратели из Катайского округа — 4,46%. Явка на выборах депутатов думы Притобольного муниципального округа составляет 4,12%. Жителям четырех курганских округов предстоит выбрать местных депутатов 23 апреля. Период выдвижения кандидатов шел с 10 февраля по 6 марта. Дату выборов ранее пришлось переносить из-за требований законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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