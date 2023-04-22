За два часа на выборах в Курганской области проголосовали свыше 3 тысяч избирателей

23 апреля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Избирательные участки открылись утром 23 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На выборах в органы местного самоуправления Курганской области за первые два часа проголосовали свыше трех тысяч человек. По данным избирательной комиссии региона, на территории к восьми часам отрыли все 132 участка для голосования. «По данным на 10:00, явка на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области составила 5,07%. Проголосовали 3192 избирателя», — указано в группе комиссии в соцсети «ВКонтакте». Жители Далматовского округа стали самыми активными, там явка составила 6,34%. Второе место занимают жители Варгашинского округа с показателем в 4,6%. На третьем месте расположились избиратели из Катайского округа — 4,46%. Явка на выборах депутатов думы Притобольного муниципального округа составляет 4,12%. Жителям четырех курганских округов предстоит выбрать местных депутатов 23 апреля. Период выдвижения кандидатов шел с 10 февраля по 6 марта. Дату выборов ранее пришлось переносить из-за требований законодательства.

На выборах в органы местного самоуправления Курганской области за первые два часа проголосовали свыше трех тысяч человек. По данным избирательной комиссии региона, на территории к восьми часам отрыли все 132 участка для голосования. «По данным на 10:00, явка на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области составила 5,07%. Проголосовали 3192 избирателя», — указано в группе комиссии в соцсети «ВКонтакте». Жители Далматовского округа стали самыми активными, там явка составила 6,34%. Второе место занимают жители Варгашинского округа с показателем в 4,6%. На третьем месте расположились избиратели из Катайского округа — 4,46%. Явка на выборах депутатов думы Притобольного муниципального округа составляет 4,12%. Жителям четырех курганских округов предстоит выбрать местных депутатов 23 апреля. Период выдвижения кандидатов шел с 10 февраля по 6 марта. Дату выборов ранее пришлось переносить из-за требований законодательства.