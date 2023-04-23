23 апреля 2023
22 апреля 2023
21 апреля 2023

На курганских выборах победили депутаты двух партий и самовыдвиженец

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание ЕР. Курган , выборы, голосование, урна для голосования, бюллетень
Глава курганского облизбиркома объявил результаты выборов в округах Фото:

В Курганской области прошли выборы в окружные думы Притобольного, Катайского, Далматовского и Варгашинского муниципальных округов. Избраны депутаты от двух партий и самовыдвиженец. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с брифинга для журналистов по итогам выборов.

«На территории Курганской области 23 апреля прошли четыре избирательные компании по выборам депутатов в представительных органах местного самоуправления. Выборы прошли в Притобольном, Далматовском, Катайском и Варгашинском округах», — рассказал глава облизбиркома Роман Скиндерев.

Как отмечают на пресс-конференции, в четырех округах был выбран 61 депутат, из которых один самовыдвиженец. От партии «Единая Россия» избрано 50 депутатов. От «Коммунистической партии Российской Федерации» избрано 10 кандидатов.

На пресс-конференции прозвучало, что партия «Единая Россия» получила 12 мандатов в Варгашинском округе и восемь — в Притобольном. В Катайском 14 мандатов получили единороссы и один мандат — самовыдвиженец. В Далматовском округе все мандаты получили представители партии «Единая Россия».

Сообщается, что явка на выборы составила 26,52% в Варгашинском округе, 31,65% в Далматовском, 23,7% в Катайском и 28,87% — в Притобольном. Отмечают, что всего проголосовало 17 552 избирателя. Общая явка составила 27,87%.

Ранее URA.RU писало, что в курганском округе почти половину думы займет оппозиция. По предварительным итогам подсчета голосов — представители оппозиции заняли семь мест.

Избирком. Курган
Глава курганского избиркома заявил, что явка на окружных выборах составила около 30%
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В Курганской области прошли выборы в окружные думы Притобольного, Катайского, Далматовского и Варгашинского муниципальных округов. Избраны депутаты от двух партий и самовыдвиженец. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с брифинга для журналистов по итогам выборов. «На территории Курганской области 23 апреля прошли четыре избирательные компании по выборам депутатов в представительных органах местного самоуправления. Выборы прошли в Притобольном, Далматовском, Катайском и Варгашинском округах», — рассказал глава облизбиркома Роман Скиндерев. Как отмечают на пресс-конференции, в четырех округах был выбран 61 депутат, из которых один самовыдвиженец. От партии «Единая Россия» избрано 50 депутатов. От «Коммунистической партии Российской Федерации» избрано 10 кандидатов. На пресс-конференции прозвучало, что партия «Единая Россия» получила 12 мандатов в Варгашинском округе и восемь — в Притобольном. В Катайском 14 мандатов получили единороссы и один мандат — самовыдвиженец. В Далматовском округе все мандаты получили представители партии «Единая Россия». Сообщается, что явка на выборы составила 26,52% в Варгашинском округе, 31,65% в Далматовском, 23,7% в Катайском и 28,87% — в Притобольном. Отмечают, что всего проголосовало 17 552 избирателя. Общая явка составила 27,87%. Ранее URA.RU писало, что в курганском округе почти половину думы займет оппозиция. По предварительным итогам подсчета голосов — представители оппозиции заняли семь мест.
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