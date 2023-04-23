На 84 году жизнь умер бывший директор курганского колледжа (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Умер бывший директор Курганского технологического колледжа (КТК) Валерий Карачаровский. Об этом сообщается в официальной группе регионального департамента образования.

«Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким заслуженного учителя профессионально-технического образования РФ и директора Курганского технологического колледжа с 1988 по 2012 год Валерия Александровича Карачаровского. Он ушел из жизни на 84-м году», — указано в посте департамента.

Под руководством Карачаровского создавалась новая образовательная структура «Комплекс непрерывного профессионального образования». Представители департамента отмечают, что благодаря Карачаровскому в КТК начали применяться принципы управления качеством.

Как указано в посте, Валерий Карачаровский получил награды «Заслуженный учитель ПТО РФ» и медаль к. Ушинского, которая вручается кандидатам или докторам педагогических наук (до 2016 года это была высшая награда Министерства образования РФ). Карачаровский также стал победителем в конкурсах «Лидер в образовании» в 2003 и 2007 годах, «Лидер СПО России — 2004» и «100 лучших ССУЗов России».