23 апреля 2023

Умер бывший директор курганского колледжа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с генерал-майором Владимиром Усмановым. Курган, смерть, прощание, вдова, гроб, похороны
На 84 году жизнь умер бывший директор курганского колледжа (архивное фото) Фото:

Умер бывший директор Курганского технологического колледжа (КТК) Валерий Карачаровский. Об этом сообщается в официальной группе регионального департамента образования.

«Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким заслуженного учителя профессионально-технического образования РФ и директора Курганского технологического колледжа с 1988 по 2012 год Валерия Александровича Карачаровского. Он ушел из жизни на 84-м году», — указано в посте департамента.

Под руководством Карачаровского создавалась новая образовательная структура «Комплекс непрерывного профессионального образования». Представители департамента отмечают, что благодаря Карачаровскому в КТК начали применяться принципы управления качеством.

Как указано в посте, Валерий Карачаровский получил награды «Заслуженный учитель ПТО РФ» и медаль к. Ушинского, которая вручается кандидатам или докторам педагогических наук (до 2016 года это была высшая награда Министерства образования РФ). Карачаровский также стал победителем в конкурсах «Лидер в образовании» в 2003 и 2007 годах, «Лидер СПО России — 2004» и «100 лучших ССУЗов России».

Валерий Карачаровский работал директором КТК с 1988 по 2012 год и получил степень кандидата педагогических наук
Валерий Карачаровский работал директором КТК с 1988 по 2012 год и получил степень кандидата педагогических наук
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умер бывший директор Курганского технологического колледжа (КТК) Валерий Карачаровский. Об этом сообщается в официальной группе регионального департамента образования. «Департамент образования и науки Курганской области выражает искренние соболезнования родным и близким заслуженного учителя профессионально-технического образования РФ и директора Курганского технологического колледжа с 1988 по 2012 год Валерия Александровича Карачаровского. Он ушел из жизни на 84-м году», — указано в посте департамента. Под руководством Карачаровского создавалась новая образовательная структура «Комплекс непрерывного профессионального образования». Представители департамента отмечают, что благодаря Карачаровскому в КТК начали применяться принципы управления качеством. Как указано в посте, Валерий Карачаровский получил награды «Заслуженный учитель ПТО РФ» и медаль к. Ушинского, которая вручается кандидатам или докторам педагогических наук (до 2016 года это была высшая награда Министерства образования РФ). Карачаровский также стал победителем в конкурсах «Лидер в образовании» в 2003 и 2007 годах, «Лидер СПО России — 2004» и «100 лучших ССУЗов России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...