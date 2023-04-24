Тюменцы не могут вернуть деньги за дважды перенесенный концерт Гуфа

25 апреля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

По словам тюменцев, организаторы концерта игнорируют сообщения от желающих вернуть деньги в социальных сетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Тюмени не могут вернуть деньги за билеты на концерт рэп-исполнителя Гуфа, чье выступление уже дважды переносилось. Об этом URA.RU рассказали горожане. По словам тюменцев, организаторы концерта игнорируют сообщения от желающих вернуть деньги в социальных сетях и в других мессенджерах. «Билеты были куплены через платформу Intickets.ru. Попробовав вернуть билеты через данную платформу, сайт предлагал к возврату только половину суммы из-за закона о возврата билетов на мероприятие меньше, чем за 10 дней до его проведения. Я им написал, что концерт отменен, а артист не приедет. Мне ответили, что организатор им об этом не сообщал. После того, как дата концерта прошла, а сам концерт нет, в группе концерта „ВКонтакте“ закрепили сообщение с просьбой по возврату билетов писать на почту организатора. На почту организатор не отвечает. В ее собственной группе тоже», — рассказал URA.RU тюменец Илья Пожидаев. С похожей проблемой столкнулись местные жители, которые купили билеты на концерт в Екатеринбурге. Как рассказал тюменец на правах анонимности, билеты были куплены полгода назад. После второго переноса концерта, жители решили составить коллективное обращение в Роспотребнадзор и в суд. «Я очень много на протяжении трех недель писал организатору на все возможные почты и соцсети, даже создал группу, где люди с такими же проблемами столкнулись», — рассказал тюменец. Он также добавил, что неделю назад ему вернули половину стоимости от трех билетов, вторую часть организаторы пообещали отправить позднее. Организатором мероприятий выступает ивент-агентство «Mahnevaevent». Там сообщили, что возвраты денег осуществляются, но ответить всем желающим не успевают. «Во все кассы были отправлены уведомления о переносе концерта. Заявления рассматриваются в течение 30-ти дней. Ответить сразу и всем мы физически не успеваем. Возвраты осуществляются. В порядке рассмотрения заявлений. А также все билеты действительны на новую дату. Просим зрителей не переживать, все, кому не подходят билеты на новую дату, получат возврат», — рассказала URA.RU основательница ивент-агентства Екатерина Махнева. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени концерт рэпера Гуфа перенесли с 20 октября 2022 года на 6 апреля 2023 года. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс». Позднее выступление артиста вновь перенесли на 25 мая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюмени не могут вернуть деньги за билеты на концерт рэп-исполнителя Гуфа, чье выступление уже дважды переносилось. Об этом URA.RU рассказали горожане. По словам тюменцев, организаторы концерта игнорируют сообщения от желающих вернуть деньги в социальных сетях и в других мессенджерах. «Билеты были куплены через платформу Intickets.ru. Попробовав вернуть билеты через данную платформу, сайт предлагал к возврату только половину суммы из-за закона о возврата билетов на мероприятие меньше, чем за 10 дней до его проведения. Я им написал, что концерт отменен, а артист не приедет. Мне ответили, что организатор им об этом не сообщал. После того, как дата концерта прошла, а сам концерт нет, в группе концерта „ВКонтакте“ закрепили сообщение с просьбой по возврату билетов писать на почту организатора. На почту организатор не отвечает. В ее собственной группе тоже», — рассказал URA.RU тюменец Илья Пожидаев. С похожей проблемой столкнулись местные жители, которые купили билеты на концерт в Екатеринбурге. Как рассказал тюменец на правах анонимности, билеты были куплены полгода назад. После второго переноса концерта, жители решили составить коллективное обращение в Роспотребнадзор и в суд. «Я очень много на протяжении трех недель писал организатору на все возможные почты и соцсети, даже создал группу, где люди с такими же проблемами столкнулись», — рассказал тюменец. Он также добавил, что неделю назад ему вернули половину стоимости от трех билетов, вторую часть организаторы пообещали отправить позднее. Организатором мероприятий выступает ивент-агентство «Mahnevaevent». Там сообщили, что возвраты денег осуществляются, но ответить всем желающим не успевают. «Во все кассы были отправлены уведомления о переносе концерта. Заявления рассматриваются в течение 30-ти дней. Ответить сразу и всем мы физически не успеваем. Возвраты осуществляются. В порядке рассмотрения заявлений. А также все билеты действительны на новую дату. Просим зрителей не переживать, все, кому не подходят билеты на новую дату, получат возврат», — рассказала URA.RU основательница ивент-агентства Екатерина Махнева. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени концерт рэпера Гуфа перенесли с 20 октября 2022 года на 6 апреля 2023 года. Концерт должен был состояться в Тюмени в ресторане «Максимилианс». Позднее выступление артиста вновь перенесли на 25 мая.