25 апреля 2023

В тюменском ТЦ сообщили о скором открытии магазина MAAG, который заменит Zara

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытые иностранные магазины. Челябинск, зара, zara
MAAG в Тюмени откроется на той же торговой площади, что занимал бренд Zara Фото:

Магазин бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в Тюмени в ТРЦ «Кристалл». Такую информацию сообщил администратор торгового центра.

«Точная дата неизвестна. Но точно не в этом месяце, в мае», — коротко ответил сотрудник «Кристалла».

В своих соцсетях торговый центр также анонсировал скорое открытие магазина MAAG. Он будет располагаться на той же торговой площади, что и Zara.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени директор закрывшегося магазина Zara набирает новых сотрудников. Она сообщила, ведет поиск консультантов в новый бренд.

В начале апреля стало известно о том, что бывшие магазины компании Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) откроются под новыми брендами в апреле—мае 2023 года. Торговые точки будут называться MAAG, DUB, ECRU, VILET.

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Магазин бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в Тюмени в ТРЦ «Кристалл». Такую информацию сообщил администратор торгового центра. «Точная дата неизвестна. Но точно не в этом месяце, в мае», — коротко ответил сотрудник «Кристалла». В своих соцсетях торговый центр также анонсировал скорое открытие магазина MAAG. Он будет располагаться на той же торговой площади, что и Zara. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени директор закрывшегося магазина Zara набирает новых сотрудников. Она сообщила, ведет поиск консультантов в новый бренд. В начале апреля стало известно о том, что бывшие магазины компании Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) откроются под новыми брендами в апреле—мае 2023 года. Торговые точки будут называться MAAG, DUB, ECRU, VILET.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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