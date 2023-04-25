В тюменском ТЦ сообщили о скором открытии магазина MAAG, который заменит Zara

26 апреля 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

MAAG в Тюмени откроется на той же торговой площади, что занимал бренд Zara Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Магазин бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в Тюмени в ТРЦ «Кристалл». Такую информацию сообщил администратор торгового центра. «Точная дата неизвестна. Но точно не в этом месяце, в мае», — коротко ответил сотрудник «Кристалла». В своих соцсетях торговый центр также анонсировал скорое открытие магазина MAAG. Он будет располагаться на той же торговой площади, что и Zara. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени директор закрывшегося магазина Zara набирает новых сотрудников. Она сообщила, ведет поиск консультантов в новый бренд. В начале апреля стало известно о том, что бывшие магазины компании Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) откроются под новыми брендами в апреле—мае 2023 года. Торговые точки будут называться MAAG, DUB, ECRU, VILET.

Магазин бренда MAAG, который заменил в России популярную марку Zara, скоро откроется в Тюмени в ТРЦ «Кристалл». Такую информацию сообщил администратор торгового центра. «Точная дата неизвестна. Но точно не в этом месяце, в мае», — коротко ответил сотрудник «Кристалла». В своих соцсетях торговый центр также анонсировал скорое открытие магазина MAAG. Он будет располагаться на той же торговой площади, что и Zara. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени директор закрывшегося магазина Zara набирает новых сотрудников. Она сообщила, ведет поиск консультантов в новый бренд. В начале апреля стало известно о том, что бывшие магазины компании Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius) откроются под новыми брендами в апреле—мае 2023 года. Торговые точки будут называться MAAG, DUB, ECRU, VILET.