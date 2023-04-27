Курганские погорельцы не хотят останавливаться в пунктах временного размещения

Оставшиеся без жилья погорельцы из деревни Логоушка Курганской области не хотят находиться в пунктах временного размещения. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«У нас почти никто не поехал в эти пункты. Большинство останавливается у родственников или знакомых. Я поеду к дочери и внучке в город. Обычно у местных есть к кому обратиться. Дальше будем думать, как все восстанавливать», — поделилась с агентством Любовь Соловьева.
Сергей Келарев, оставшийся без жилья, также планирует отправиться к родным в Курган. По его словам, такой вариант намного удобнее и комфортнее.
Ранее URA.RU писало, что жители Курганской области вернулись к своим домам после масштабного пожара. На месте ЧС продолжают работать спасатели. В Логоушке сгорела улица. Об этом губернатор Вадим Шумков написал в своем telegram-канале.
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