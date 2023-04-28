Курганская полиция выяснила, где было снято видео с поджигателем у железной дороги

Сотрудники угрозыска УМВД по Курганской области обнаружили, что видео с поджигателем травы у железной дороги было снято за пределами Курганской области. Об итогах проверки URA.RU сообщили в пресс-службе областной полиции.
«Сотрудники управления уголовного розыска УМВД провели проверку в кратчайшие сроки. Установлено, что информация на видео не связана с Курганской областью», — рассказали в полиции. Видео было снято из поезда в Челябинской области.
По данным сотрудников полиции, автор видео ехала в сторону Самары, и на отрезке между Челябинском и Чебаркулем увидела поджоги. «Данная информация (видео) будет передана по территориальности, для дальнейшего разбирательства», — уточнили в полиции.
Ранее URA.RU сообщало, что курганцы делятся видео с поджигателем у железной дороги. На кадрах неизвестный мужчина поджигал траву рядом с путями.
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