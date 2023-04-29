29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Кургане нашли юного виновника пожара на улице Доватора

В Кургане инспектор по делам несовершеннолетних нашла виновника пожара на улице Доватора
© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение огня, пожар в доме, тушение пожара
В Кургане нашли подростка, устроившего пожар Фото:

В Кургане инспектор по делам несовершеннолетних установила юного поджигателя. Подросток устроил пожар, играя со спичками. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале.

«Юный курганец во время прогулки на улице Доватора нашел спички и решил зажечь одну из них. Мальчик испугался вспыхнувшей спички, отбросил ее в сторону, после чего загорелась сухая трава. В результате происшествия огнем были повреждены две нежилые постройки», — написала в посте пресс-служба ведомства.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего полиция составила административный протокол. Пресс-служба ведомства призвала взрослых контролировать местонахождение своих детей, проводить профилактические беседы о запрете использования спичек, зажигалок и недопустимости разведения костров.

Ранее URA.RU сообщало как сотрудники угрозыска УМВД по Курганской области обнаружили, что видео с поджигателем травы у железной дороги было снято за пределами региона. Видео было снято из поезда в Челябинской области.

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В Кургане инспектор по делам несовершеннолетних установила юного поджигателя. Подросток устроил пожар, играя со спичками. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале. «Юный курганец во время прогулки на улице Доватора нашел спички и решил зажечь одну из них. Мальчик испугался вспыхнувшей спички, отбросил ее в сторону, после чего загорелась сухая трава. В результате происшествия огнем были повреждены две нежилые постройки», — написала в посте пресс-служба ведомства. В отношении законного представителя несовершеннолетнего полиция составила административный протокол. Пресс-служба ведомства призвала взрослых контролировать местонахождение своих детей, проводить профилактические беседы о запрете использования спичек, зажигалок и недопустимости разведения костров. Ранее URA.RU сообщало как сотрудники угрозыска УМВД по Курганской области обнаружили, что видео с поджигателем травы у железной дороги было снято за пределами региона. Видео было снято из поезда в Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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