В Кургане нашли юного виновника пожара на улице Доватора

В Кургане инспектор по делам несовершеннолетних установила юного поджигателя. Подросток устроил пожар, играя со спичками. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области в своем telegram-канале.
«Юный курганец во время прогулки на улице Доватора нашел спички и решил зажечь одну из них. Мальчик испугался вспыхнувшей спички, отбросил ее в сторону, после чего загорелась сухая трава. В результате происшествия огнем были повреждены две нежилые постройки», — написала в посте пресс-служба ведомства.
В отношении законного представителя несовершеннолетнего полиция составила административный протокол. Пресс-служба ведомства призвала взрослых контролировать местонахождение своих детей, проводить профилактические беседы о запрете использования спичек, зажигалок и недопустимости разведения костров.
Ранее URA.RU сообщало как сотрудники угрозыска УМВД по Курганской области обнаружили, что видео с поджигателем травы у железной дороги было снято за пределами региона. Видео было снято из поезда в Челябинской области.
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