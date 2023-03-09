Курганца, который пытался изнасиловать девочку, отправят в колонию

Житель Кургана проведет в колонии 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строго режима Информация об этом опубликована на сайте следственного управления СКР по Курганской области.

«Собранные следователями доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему жителю Кургана. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера (п. „а“ ч. 3 ст. 132 УК РФ) и покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30 п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ). <…> Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении ведомства. Во время следствия было установлено, что обвиняемый использовал фиктивный профиль в соцсети. Под предлогом трудоустройства он пригласил к себе несовершеннолетнюю. Ей он угрожал убийством, мужчина пытался ее изнасиловать. Девочка оказала сопротивление, и он не смог завершить свои действия. Она обратилась в полицию, мужчину задержали.

Установлено, что таким же способом злоумышленник заманил к себе в квартиру еще одну несовершеннолетнюю. Ей он предлагал вступить с ним в половую связь за деньги.