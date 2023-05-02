Мужчина скончался на месте
В Тюмени на Мельникайте 1 мая около 17:00 мужчина выбросил знакомого с балкона, в результате падения он скончался. Об этом сообщили очевидцы.
«Двое мужчин под алкогольным опьянением дрались на балконе, один выбросил другого с седьмого этажа. Мужчина скончался мгновенно от удара об землю», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Тюмень».
Агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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