Мужчина скончался на месте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на Мельникайте 1 мая около 17:00 мужчина выбросил знакомого с балкона, в результате падения он скончался. Об этом сообщили очевидцы.

«Двое мужчин под алкогольным опьянением дрались на балконе, один выбросил другого с седьмого этажа. Мужчина скончался мгновенно от удара об землю», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Тюмень».

Агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета России по Тюменской области. Ответ ожидается.