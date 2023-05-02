02 мая 2023
01 мая 2023

В Тюмени во время драки мужчина выбросил знакомого с балкона седьмого этажа. Фото

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Мужчина скончался на месте Фото:

В Тюмени на Мельникайте 1 мая около 17:00 мужчина выбросил знакомого с балкона, в результате падения он скончался. Об этом сообщили очевидцы.

«Двое мужчин под алкогольным опьянением дрались на балконе, один выбросил другого с седьмого этажа. Мужчина скончался мгновенно от удара об землю», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Тюмень».

Агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета России по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени на Мельникайте 1 мая около 17:00 мужчина выбросил знакомого с балкона, в результате падения он скончался. Об этом сообщили очевидцы. «Двое мужчин под алкогольным опьянением дрались на балконе, один выбросил другого с седьмого этажа. Мужчина скончался мгновенно от удара об землю», — пишут свидетели в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП Тюмень». Агентство направило запрос в пресс-службу следственного комитета России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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