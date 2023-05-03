Politico: Европу ждут войны из-за дефицита воды

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Из-за нехватки воды некоторые деревни во Франции не могут обеспечить своих жителей ресурсом Фото:

В странах Европы назревают войны из-за нехватки воды. Причиной тому является глобальное потепление и неправильное распоряжение ресурсом, пишет Politico.

«Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой <…> Управление ресурсом и решение о том, кто получит к нему доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте», — написали в издании. Также в Каталонии истощился главный резервуар, который обеспечивал водой миллионы граждан, указали в статье.

Ранее СМИ писали, что страны Европы столкнутся с дефицитом пресной воды летом 2023 года. Причиной тому отмечали низкое количество осадков и плюсовую температуру, приводящую к засухе.

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В странах Европы назревают войны из-за нехватки воды. Причиной тому является глобальное потепление и неправильное распоряжение ресурсом, пишет Politico. «Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой <…> Управление ресурсом и решение о том, кто получит к нему доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте», — написали в издании. Также в Каталонии истощился главный резервуар, который обеспечивал водой миллионы граждан, указали в статье. Ранее СМИ писали, что страны Европы столкнутся с дефицитом пресной воды летом 2023 года. Причиной тому отмечали низкое количество осадков и плюсовую температуру, приводящую к засухе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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