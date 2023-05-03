Politico: Европу ждут войны из-за дефицита воды

03 мая 2023 в 09:45 Размер текста - 17 +

Из-за нехватки воды некоторые деревни во Франции не могут обеспечить своих жителей ресурсом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В странах Европы назревают войны из-за нехватки воды. Причиной тому является глобальное потепление и неправильное распоряжение ресурсом, пишет Politico. «Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой <…> Управление ресурсом и решение о том, кто получит к нему доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте», — написали в издании . Также в Каталонии истощился главный резервуар, который обеспечивал водой миллионы граждан, указали в статье. Ранее СМИ писали, что страны Европы столкнутся с дефицитом пресной воды летом 2023 года. Причиной тому отмечали низкое количество осадков и плюсовую температуру, приводящую к засухе.

В странах Европы назревают войны из-за нехватки воды. Причиной тому является глобальное потепление и неправильное распоряжение ресурсом, пишет Politico. «Конфликт из-за воды спровоцировал столкновения во Франции, где несколько деревень больше не могут обеспечить своих жителей водопроводной водой <…> Управление ресурсом и решение о том, кто получит к нему доступ, превращается в политическую проблему на всем континенте», — написали в издании. Также в Каталонии истощился главный резервуар, который обеспечивал водой миллионы граждан, указали в статье. Ранее СМИ писали, что страны Европы столкнутся с дефицитом пресной воды летом 2023 года. Причиной тому отмечали низкое количество осадков и плюсовую температуру, приводящую к засухе.