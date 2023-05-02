02 мая 2023

Служебные собаки курганского УФСИН соревновались в поиске взрывчатки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кинологической службы. Курган, служебная собака, кинологическая служба, овчарка, овчарка, немецкая овчарка
Курганские кинологи вошли в пятерку лучших по стране Фото:

Команда кинологов курганского УФСИН вместе с собаками приняла участие в соревнованиях по поиску взрывчатки в Московской области. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы УФСИН.

«В состав курганской команды вошли кинологи со служебными собаками из ИК-4 и отдела конвоирования. Сотрудники с четвероногими напарниками участвовали в соревнованиях по поиску взрывчатых и наркотических веществ в транспорте, в помещении, в багаже. В общекомандном зачете специалисты УФСИН России по Курганской области заняли четвертое место», — рассказали в ведомстве.

Сейчас на службе в учреждениях УФСИН по Курганской области состоят 107 собак, в основном это немецкие, бельгийские, восточноевропейские и среднеазиатские овчарки. Животные выполняют сложные и ответственные задачи.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане уникальный полицейский пес помогает искать людей. Собака вышла на след преступника, который украл банковские карты из машины.

Кинологи курганского УФСИН съездили на соревнования в Московской области
Кинологи курганского УФСИН съездили на соревнования в Московской области
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Команда кинологов курганского УФСИН вместе с собаками приняла участие в соревнованиях по поиску взрывчатки в Московской области. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы УФСИН. «В состав курганской команды вошли кинологи со служебными собаками из ИК-4 и отдела конвоирования. Сотрудники с четвероногими напарниками участвовали в соревнованиях по поиску взрывчатых и наркотических веществ в транспорте, в помещении, в багаже. В общекомандном зачете специалисты УФСИН России по Курганской области заняли четвертое место», — рассказали в ведомстве. Сейчас на службе в учреждениях УФСИН по Курганской области состоят 107 собак, в основном это немецкие, бельгийские, восточноевропейские и среднеазиатские овчарки. Животные выполняют сложные и ответственные задачи. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уникальный полицейский пес помогает искать людей. Собака вышла на след преступника, который украл банковские карты из машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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