Служебные собаки курганского УФСИН соревновались в поиске взрывчатки. Фото

03 мая 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Курганские кинологи вошли в пятерку лучших по стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Команда кинологов курганского УФСИН вместе с собаками приняла участие в соревнованиях по поиску взрывчатки в Московской области. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы УФСИН. «В состав курганской команды вошли кинологи со служебными собаками из ИК-4 и отдела конвоирования. Сотрудники с четвероногими напарниками участвовали в соревнованиях по поиску взрывчатых и наркотических веществ в транспорте, в помещении, в багаже. В общекомандном зачете специалисты УФСИН России по Курганской области заняли четвертое место», — рассказали в ведомстве. Сейчас на службе в учреждениях УФСИН по Курганской области состоят 107 собак, в основном это немецкие, бельгийские, восточноевропейские и среднеазиатские овчарки. Животные выполняют сложные и ответственные задачи. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уникальный полицейский пес помогает искать людей. Собака вышла на след преступника, который украл банковские карты из машины. Кинологи курганского УФСИН съездили на соревнования в Московской области Фото: пресс-служба УФСИН по Курганской области

Команда кинологов курганского УФСИН вместе с собаками приняла участие в соревнованиях по поиску взрывчатки в Московской области. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы УФСИН. «В состав курганской команды вошли кинологи со служебными собаками из ИК-4 и отдела конвоирования. Сотрудники с четвероногими напарниками участвовали в соревнованиях по поиску взрывчатых и наркотических веществ в транспорте, в помещении, в багаже. В общекомандном зачете специалисты УФСИН России по Курганской области заняли четвертое место», — рассказали в ведомстве. Сейчас на службе в учреждениях УФСИН по Курганской области состоят 107 собак, в основном это немецкие, бельгийские, восточноевропейские и среднеазиатские овчарки. Животные выполняют сложные и ответственные задачи. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уникальный полицейский пес помогает искать людей. Собака вышла на след преступника, который украл банковские карты из машины.