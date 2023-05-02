Команда кинологов курганского УФСИН вместе с собаками приняла участие в соревнованиях по поиску взрывчатки в Московской области. Об этом URA.RU сообщили представители пресс-службы УФСИН.
«В состав курганской команды вошли кинологи со служебными собаками из ИК-4 и отдела конвоирования. Сотрудники с четвероногими напарниками участвовали в соревнованиях по поиску взрывчатых и наркотических веществ в транспорте, в помещении, в багаже. В общекомандном зачете специалисты УФСИН России по Курганской области заняли четвертое место», — рассказали в ведомстве.
Сейчас на службе в учреждениях УФСИН по Курганской области состоят 107 собак, в основном это немецкие, бельгийские, восточноевропейские и среднеазиатские овчарки. Животные выполняют сложные и ответственные задачи.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане уникальный полицейский пес помогает искать людей. Собака вышла на след преступника, который украл банковские карты из машины.
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