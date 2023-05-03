03 мая 2023

Курганские ТРЦ игнорируют аналог Zara

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка QR кодов в ТРЦ «Пушкинский». Курган, торговый центр, пушкинский
В курганских ТРЦ не планируют открывать аналог испанского бренда одежды Фото:

В Кургане не планируют открывать аналог магазина одежды испанской компании Zara Maag. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса и работы торговых центров.

«В двух торговых центрах Кургана в ближайшее время магазин Maag открывать точно не будут. Причины не раскрывают», — рассказали URA.RU источники.

В администрациях торгово-развлекательных центрах «Гиперсити» и «Стрекоза» журналисту агентства подтвердили, что новую торговую точку, которая ранее была магазином одежды Zara, открывать в ближайшее время не планируют. Причины также сообщить не смогли. Как объяснили представители торговых центров, у них в данный момент нет информации.

Ранее URA.RU писало, что в России открылся первый магазина Zara под новым названием. Он находится в Москве на Неглинной улице. 29 апреля в Екатеринбурге также начал работать аналог испанского бренда. Первых покупателей уже принял обновленный магазин Maag в Перми.

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В Кургане не планируют открывать аналог магазина одежды испанской компании Zara Maag. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса и работы торговых центров. «В двух торговых центрах Кургана в ближайшее время магазин Maag открывать точно не будут. Причины не раскрывают», — рассказали URA.RU источники. В администрациях торгово-развлекательных центрах «Гиперсити» и «Стрекоза» журналисту агентства подтвердили, что новую торговую точку, которая ранее была магазином одежды Zara, открывать в ближайшее время не планируют. Причины также сообщить не смогли. Как объяснили представители торговых центров, у них в данный момент нет информации. Ранее URA.RU писало, что в России открылся первый магазина Zara под новым названием. Он находится в Москве на Неглинной улице. 29 апреля в Екатеринбурге также начал работать аналог испанского бренда. Первых покупателей уже принял обновленный магазин Maag в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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