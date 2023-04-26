В России открылся первый магазин Zara под новым названием. Видео В России официально открылся первый магазин MAAG 26 апреля 2023 в 17:29 Размер текста - 17 + Первый магазин MAAG открылся в историческом здании Москвы Фото: Размик Закарян © URA.RU Пришедший на замену сети Zara бренд одежды под названием MAAG открыл свой первый магазин в Москве на Неглинной улице, 10. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании. «Международный бренд MAAG начинает развитие на российском рынке и открывает сегодня свой первый магазин в самом центре Москвы. Четырехэтажный флагман расположен в историческом здании доходного дома Московского купеческого общества конца XIX века на Неглинной улице, 10 и занимает общую площадь почти 2700 квадратных метров», — сообщила пресс-служба бренда. Ранее источники на рынке торговой недвижимости анонсировали открытие магазинов MAAG 27 апреля. Помимо аналога Zara в России будут доступны бренды, пришедшие на замену всем магазинам группы Inditex: Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius). Видео: telegram-канал «Осторожно, Москва» Пришедший на замену сети Zara бренд одежды под названием MAAG открыл свой первый магазин в Москве на Неглинной улице, 10. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании. «Международный бренд MAAG начинает развитие на российском рынке и открывает сегодня свой первый магазин в самом центре Москвы. Четырехэтажный флагман расположен в историческом здании доходного дома Московского купеческого общества конца XIX века на Неглинной улице, 10 и занимает общую площадь почти 2700 квадратных метров», — сообщила пресс-служба бренда. Ранее источники на рынке торговой недвижимости анонсировали открытие магазинов MAAG 27 апреля. Помимо аналога Zara в России будут доступны бренды, пришедшие на замену всем магазинам группы Inditex: Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius). Видео: telegram-канал «Осторожно, Москва» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям