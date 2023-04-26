Пришедший на замену сети Zara бренд одежды под названием MAAG открыл свой первый магазин в Москве на Неглинной улице, 10. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании.
«Международный бренд MAAG начинает развитие на российском рынке и открывает сегодня свой первый магазин в самом центре Москвы. Четырехэтажный флагман расположен в историческом здании доходного дома Московского купеческого общества конца XIX века на Неглинной улице, 10 и занимает общую площадь почти 2700 квадратных метров», — сообщила пресс-служба бренда.
Ранее источники на рынке торговой недвижимости анонсировали открытие магазинов MAAG 27 апреля. Помимо аналога Zara в России будут доступны бренды, пришедшие на замену всем магазинам группы Inditex: Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivarius).
Видео: telegram-канал «Осторожно, Москва»
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