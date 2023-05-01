01 мая 2023

В Перми магазин Zara, сменивший название, принял первых покупателей. Фоторепортаж

В пермском ТРЦ открылся магазин одежды MAAG
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина одежды  MAAG   в ТЦ Планета. Пермь, покупатели, одежда, бутик, витрина магазина, шмотки, шопинг, мама с коляской, магазин одежды
Магазин расположен в ТРЦ «Планета» Фото:

В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды MAAG, который заменил ушедший из России популярный бренд Zara. Новый отдел площадью около трех тысяч квадратных метров находится на первом этаже торгово-развлекательного центра. В первую коллекцию вошли вещи для женщин, мужчин и детей. О том, как магазин принял первых покупателей — фоторепортаж URA.RU.

Открытие магазина одежды MAAG в ТЦ Планета. Пермь
Большая часть одежды сделана из синтетики, но можно найти и натуральные ткани
Фото:
Открытие магазина одежды MAAG в ТЦ Планета. Пермь
В одежде преобладают черный, белый и бежевый тона, ярких принтов совсем немного
Фото:
Открытие магазина одежды MAAG в ТЦ Планета. Пермь
В торговом зале работают около двух десятков сотрудников, в основном это девушки
Фото:
Открытие магазина одежды MAAG в ТЦ Планета. Пермь
Из-за теплой погоды покупатели в первую очередь интересуются летней одеждой
Фото:
Открытие магазина одежды MAAG в ТЦ Планета. Пермь
В магазине можно выбрать одежду для детей, даже самого младшего возраста
Фото:

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В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды MAAG, который заменил ушедший из России популярный бренд Zara. Новый отдел площадью около трех тысяч квадратных метров находится на первом этаже торгово-развлекательного центра. В первую коллекцию вошли вещи для женщин, мужчин и детей. О том, как магазин принял первых покупателей — фоторепортаж URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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