В пермском ТРЦ открылся магазин одежды MAAG

Магазин расположен в ТРЦ «Планета» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды MAAG, который заменил ушедший из России популярный бренд Zara. Новый отдел площадью около трех тысяч квадратных метров находится на первом этаже торгово-развлекательного центра. В первую коллекцию вошли вещи для женщин, мужчин и детей. О том, как магазин принял первых покупателей — фоторепортаж URA.RU.

Большая часть одежды сделана из синтетики, но можно найти и натуральные ткани Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В одежде преобладают черный, белый и бежевый тона, ярких принтов совсем немного Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В торговом зале работают около двух десятков сотрудников, в основном это девушки Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Из-за теплой погоды покупатели в первую очередь интересуются летней одеждой Фото: Сергей Русанов © URA.RU