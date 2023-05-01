Магазин расположен в ТРЦ «Планета»
В пермском ТРЦ «Планета» открылся магазин одежды MAAG, который заменил ушедший из России популярный бренд Zara. Новый отдел площадью около трех тысяч квадратных метров находится на первом этаже торгово-развлекательного центра. В первую коллекцию вошли вещи для женщин, мужчин и детей. О том, как магазин принял первых покупателей — фоторепортаж URA.RU.
Большая часть одежды сделана из синтетики, но можно найти и натуральные ткани
В одежде преобладают черный, белый и бежевый тона, ярких принтов совсем немного
В торговом зале работают около двух десятков сотрудников, в основном это девушки
Из-за теплой погоды покупатели в первую очередь интересуются летней одеждой
В магазине можно выбрать одежду для детей, даже самого младшего возраста
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