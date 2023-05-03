Тюменская область в числе регионов с самым большим количеством отмененных рейсов

Помимо Тюменской области, наибольшее количество авиаперелетов было отменено в Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане, Северной Осетии и Омской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменская область вошла в число регионов с самым большим количеством отмененных рейсов. Причина отмен в том, что Правительство Российской Федерации сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, заключают эксперты.

«Правительство России сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы <…>. Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с девять миллиардов примерно до семи с половиной миллиардов рублей», — говорится в материале «Известий».

По мнению экспертов сокращение поддержки межрегиональных рейсов — болезненный фактор для отрасли. Причина в том, что эти маршруты несколько лет раскатывались, чтобы выйти на окупаемость. Однако эксперты отмечают, что событие не принесет существенных негативных последствий, так как сокращение авиаперелеты дублируются наземным транспортом.

Ранее URA.RU писало о том, что Правительство РФ направит 110 млрд рублей на помощь авиакомпаниям. Эти средства должны были компенсировать часть стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.