03 мая 2023
02 мая 2023

Тюменская область в числе регионов с самым большим количеством отмененных рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, самолет, прилет в аэропорт, служба авиаперевозок
Помимо Тюменской области, наибольшее количество авиаперелетов было отменено в Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане, Северной Осетии и Омской области Фото:

Тюменская область вошла в число регионов с самым большим количеством отмененных рейсов. Причина отмен в том, что Правительство Российской Федерации сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, заключают эксперты.

«Правительство России сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы <…>. Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с девять миллиардов примерно до семи с половиной миллиардов рублей», — говорится в материале «Известий».

По мнению экспертов сокращение поддержки межрегиональных рейсов — болезненный фактор для отрасли. Причина в том, что эти маршруты несколько лет раскатывались, чтобы выйти на окупаемость. Однако эксперты отмечают, что событие не принесет существенных негативных последствий, так как сокращение авиаперелеты дублируются наземным транспортом.

Ранее URA.RU писало о том, что Правительство РФ направит 110 млрд рублей на помощь авиакомпаниям. Эти средства должны были компенсировать часть стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.

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Тюменская область вошла в число регионов с самым большим количеством отмененных рейсов. Причина отмен в том, что Правительство Российской Федерации сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, заключают эксперты. «Правительство России сократило поддержку для перевозчиков на выполнение региональных рейсов в облет Москвы <…>. Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование по нему сократили с девять миллиардов примерно до семи с половиной миллиардов рублей», — говорится в материале «Известий». По мнению экспертов сокращение поддержки межрегиональных рейсов — болезненный фактор для отрасли. Причина в том, что эти маршруты несколько лет раскатывались, чтобы выйти на окупаемость. Однако эксперты отмечают, что событие не принесет существенных негативных последствий, так как сокращение авиаперелеты дублируются наземным транспортом. Ранее URA.RU писало о том, что Правительство РФ направит 110 млрд рублей на помощь авиакомпаниям. Эти средства должны были компенсировать часть стоимости авиабилетов на внутренние рейсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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