Курганские врачи провели уникальную операцию на мозге. Фото

Курганские врачи провели трепанацию черепа и микрохирургическое удаление опухоли пациентке

04 мая 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Операция проходила в два этапа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане специалисты нейрохирургического отделения областной клинической больницы провели трепанацию черепа и микрохирургическое удаление опухоли. Об уникальной операции 4 мая сообщили представители областного правительства. «Команда специалистов нейрохирургического отделения областной клинической больницы во главе с врачом-нейрохирургом Денисом Верко в составе врача-нейрохирурга Дарьи Куликовских, анастезиолога Александра Кочергина, операционной сестры Светланы Салиховой провели сложнейшую операцию: краниотомию (трепанация черепа), микрохирургическое удаление опухоли под нейронавигационным контролем», — указано в сообщении. Врачи лечили 68-летнюю женщину. Пациентка жаловалась врачам на головокружение, общую слабость, слабость в руке и ноге справа. У нее выявили опухоль левой лобно-височной области и правой лобной области. Врачи решили на первом этапе удалить опухоль крыла основной кости, а спустя две недели — опухоль правой лобной области. В ведомстве добавили, что после операции пациентка чувствовала себя удовлетворительно, у нее отсутствовала головная боль, а рана заживала. Операцию проводили врачи областной клинической больницы Фото: сайт правительства Курганской области

В Кургане специалисты нейрохирургического отделения областной клинической больницы провели трепанацию черепа и микрохирургическое удаление опухоли. Об уникальной операции 4 мая сообщили представители областного правительства. «Команда специалистов нейрохирургического отделения областной клинической больницы во главе с врачом-нейрохирургом Денисом Верко в составе врача-нейрохирурга Дарьи Куликовских, анастезиолога Александра Кочергина, операционной сестры Светланы Салиховой провели сложнейшую операцию: краниотомию (трепанация черепа), микрохирургическое удаление опухоли под нейронавигационным контролем», — указано в сообщении. Врачи лечили 68-летнюю женщину. Пациентка жаловалась врачам на головокружение, общую слабость, слабость в руке и ноге справа. У нее выявили опухоль левой лобно-височной области и правой лобной области. Врачи решили на первом этапе удалить опухоль крыла основной кости, а спустя две недели — опухоль правой лобной области. В ведомстве добавили, что после операции пациентка чувствовала себя удовлетворительно, у нее отсутствовала головная боль, а рана заживала.