Курганские врачи провели уникальную операцию на мозге. Фото

Курганские врачи провели трепанацию черепа и микрохирургическое удаление опухоли пациентке
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, медицина, врач, больница, медик, хирургическая операция
Операция проходила в два этапа (архивное фото) Фото:

В Кургане специалисты нейрохирургического отделения областной клинической больницы провели трепанацию черепа и микрохирургическое удаление опухоли. Об уникальной операции 4 мая сообщили представители областного правительства.

«Команда специалистов нейрохирургического отделения областной клинической больницы во главе с врачом-нейрохирургом Денисом Верко в составе врача-нейрохирурга Дарьи Куликовских, анастезиолога Александра Кочергина, операционной сестры Светланы Салиховой провели сложнейшую операцию: краниотомию (трепанация черепа), микрохирургическое удаление опухоли под нейронавигационным контролем», — указано в сообщении. Врачи лечили 68-летнюю женщину.

Пациентка жаловалась врачам на головокружение, общую слабость, слабость в руке и ноге справа. У нее выявили опухоль левой лобно-височной области и правой лобной области. Врачи решили на первом этапе удалить опухоль крыла основной кости, а спустя две недели — опухоль правой лобной области. В ведомстве добавили, что после операции пациентка чувствовала себя удовлетворительно, у нее отсутствовала головная боль, а рана заживала.

Операцию проводили врачи областной клинической больницы
Операцию проводили врачи областной клинической больницы
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В Кургане специалисты нейрохирургического отделения областной клинической больницы провели трепанацию черепа и микрохирургическое удаление опухоли. Об уникальной операции 4 мая сообщили представители областного правительства. «Команда специалистов нейрохирургического отделения областной клинической больницы во главе с врачом-нейрохирургом Денисом Верко в составе врача-нейрохирурга Дарьи Куликовских, анастезиолога Александра Кочергина, операционной сестры Светланы Салиховой провели сложнейшую операцию: краниотомию (трепанация черепа), микрохирургическое удаление опухоли под нейронавигационным контролем», — указано в сообщении. Врачи лечили 68-летнюю женщину. Пациентка жаловалась врачам на головокружение, общую слабость, слабость в руке и ноге справа. У нее выявили опухоль левой лобно-височной области и правой лобной области. Врачи решили на первом этапе удалить опухоль крыла основной кости, а спустя две недели — опухоль правой лобной области. В ведомстве добавили, что после операции пациентка чувствовала себя удовлетворительно, у нее отсутствовала головная боль, а рана заживала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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