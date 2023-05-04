В День Победы в ЯНАО перекроют дороги. Карта

05 мая 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске движение ограничат с 8:00 до 18:30 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Победы. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, дороги будут перекрыты с 8:00 до 18:30. «В связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая будет временно ограничено движение транспорта: с 8:00 до 18:30 по улице 40 лет Победы от дома № 5 до перекрестка с улицы Ленина», — уточнили там. В мэрии добавили, что также перекроют проезд от улицы Ленина, дома № 72 до перекрестка с улицы Дзержинского. Движение будет ограничено и в окружной столице. Дорогу частично перекроют 8 и 9 мая. На некоторых маршруты будут закрыты до 23:00. Также в связи ремонтными работами перекрыто движение дорог в Новом Уренгое. Так, с 5 мая по 31 июля перестает работать движение по улице Таежной до пересечения с Ямальской. Еще не разрешен проезд по улице Магистральная: от кольцевой развязки до проезда им. В. Ситникова с мая 1 по 10 июля. Карта перекрытия дорог в Салехарде Фото: страница во «ВКонтакте» Алексей Титовский Карта перекрытия дорог в Салехарде Фото: страница во «ВКонтакте» Алексей Титовский Карта перекрытия дорог в Салехарде Фото: страница во «ВКонтакте» Алексей Титовский Карта перекрытия дорог в Салехарде Фото: страница во «ВКонтакте» Алексей Титовский Карта в Новом Уренгое Telegram-канал администрации Нового Уренгоя

Власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Победы. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, дороги будут перекрыты с 8:00 до 18:30. «В связи с празднованием 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая будет временно ограничено движение транспорта: с 8:00 до 18:30 по улице 40 лет Победы от дома № 5 до перекрестка с улицы Ленина», — уточнили там. В мэрии добавили, что также перекроют проезд от улицы Ленина, дома № 72 до перекрестка с улицы Дзержинского. Движение будет ограничено и в окружной столице. Дорогу частично перекроют 8 и 9 мая. На некоторых маршруты будут закрыты до 23:00. Также в связи ремонтными работами перекрыто движение дорог в Новом Уренгое. Так, с 5 мая по 31 июля перестает работать движение по улице Таежной до пересечения с Ямальской. Еще не разрешен проезд по улице Магистральная: от кольцевой развязки до проезда им. В. Ситникова с мая 1 по 10 июля.