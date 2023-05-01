В окружной столице ЯНАО ограничат движение транспорта

В Салехарде перекроют движение транспорта 8 и 9 мая

02 мая 2023 в 22:55 Размер текста - 17 +

Перекрытие связано с праздничными мероприятиями в День Победы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) 8 и 9 мая ограничат движение транспорта из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале главы города Алексея Титовского. «С 10:00 до 23:00 9 мая — улицы Матросова и Подшибякина. С 20:00 8 мая до 17:00 9 мая — участок улицы Республики. С 10:00 до 18:00 9 мая — участки по ул. К. Маркса, Красный Октябрь, Пушкина. 9 мая с 08:00 до 12:30 и с 21:30 до 00:30 10 мая — подъездные дороги к Парку 70-летия Победы. С 10:00 до 11:30 8 мая — участок улицы Манчинского», — говорится в сообщении. Жителей просят подробно изучить схемы перекрытия и быть внимательными при планировании маршрутов. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) 1 мая перекроют движение в районе проспекта Губкина и улицы Нефтяников. На время проведения мероприятий так же будет изменен путь следования маршрута городского транспорта № 4, 5.

В Салехарде (ЯНАО) 8 и 9 мая ограничат движение транспорта из-за проведения праздничных мероприятий в честь Дня Победы. Об этом сообщается в официальном telegram-канале главы города Алексея Титовского. «С 10:00 до 23:00 9 мая — улицы Матросова и Подшибякина. С 20:00 8 мая до 17:00 9 мая — участок улицы Республики. С 10:00 до 18:00 9 мая — участки по ул. К. Маркса, Красный Октябрь, Пушкина. 9 мая с 08:00 до 12:30 и с 21:30 до 00:30 10 мая — подъездные дороги к Парку 70-летия Победы. С 10:00 до 11:30 8 мая — участок улицы Манчинского», — говорится в сообщении. Жителей просят подробно изучить схемы перекрытия и быть внимательными при планировании маршрутов. Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском (ЯНАО) 1 мая перекроют движение в районе проспекта Губкина и улицы Нефтяников. На время проведения мероприятий так же будет изменен путь следования маршрута городского транспорта № 4, 5.