Футболист Аленичев рассказал, как из тюменцев сделать спортсменов сборной России

Футболист Аленичев: тюменцам необходимо беспрерывно заниматься футболом, чтобы попасть в сборную России

07 мая 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Аленичев рассказал, что талантливых спортсменов можно найти в любом городе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцам необходимо беспрерывно заниматься футболом и быть преданными этому виду спорта, чтобы стать участниками сборной России. С таким заявлением выступил российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев во время пресс-конференции в Тюмени 7 мая. «Если ты любишь футбол, то ты отбросил различные соблазны, которых, к сожалению, очень много. Просто сконцентрируйся на футболе, и тогда у тебя будут и медали разного калибра, и ты будешь поднимать кубки. Я достаточно тяжелый путь прошел и понимаю, о чем говорю. Нужно быть преданным футболу», — рассказал Аленичев, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Спортсмен также отметил, что начинать заниматься футболом нужно с четырех лет. Аленичев добавил, что важно проводить больше турниров по всей стране, чтобы устранять пропасть между российскими и европейскими спортсменами. «Я из деревни, и меня нашли. И во Владивостоке, и в Тюмени, и в Екатеринбурге можно найти талантливых мальчишек. Им нужно помогать, подсказывать и внушать, что из них смогут получиться футболисты, которые дорастут до уровня нашей национальной сборной», — отметил спортсмен. Дмитрий Аленичев — это заслуженный мастер спорта и бывший тренер Сборной РФ и «Спартака». Он является первым российским футболистом, который стал победителем двух престижных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам необходимо беспрерывно заниматься футболом и быть преданными этому виду спорта, чтобы стать участниками сборной России. С таким заявлением выступил российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев во время пресс-конференции в Тюмени 7 мая. «Если ты любишь футбол, то ты отбросил различные соблазны, которых, к сожалению, очень много. Просто сконцентрируйся на футболе, и тогда у тебя будут и медали разного калибра, и ты будешь поднимать кубки. Я достаточно тяжелый путь прошел и понимаю, о чем говорю. Нужно быть преданным футболу», — рассказал Аленичев, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Спортсмен также отметил, что начинать заниматься футболом нужно с четырех лет. Аленичев добавил, что важно проводить больше турниров по всей стране, чтобы устранять пропасть между российскими и европейскими спортсменами. «Я из деревни, и меня нашли. И во Владивостоке, и в Тюмени, и в Екатеринбурге можно найти талантливых мальчишек. Им нужно помогать, подсказывать и внушать, что из них смогут получиться футболисты, которые дорастут до уровня нашей национальной сборной», — отметил спортсмен. Дмитрий Аленичев — это заслуженный мастер спорта и бывший тренер Сборной РФ и «Спартака». Он является первым российским футболистом, который стал победителем двух престижных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.