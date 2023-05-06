06 мая 2023
05 мая 2023

Футболист Аленичев рассказал, как из тюменцев сделать спортсменов сборной России

Футболист Аленичев: тюменцам необходимо беспрерывно заниматься футболом, чтобы попасть в сборную России
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Аленичев. Тюмень
Дмитрий Аленичев рассказал, что талантливых спортсменов можно найти в любом городе Фото:

Тюменцам необходимо беспрерывно заниматься футболом и быть преданными этому виду спорта, чтобы стать участниками сборной России. С таким заявлением выступил российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев во время пресс-конференции в Тюмени 7 мая.

«Если ты любишь футбол, то ты отбросил различные соблазны, которых, к сожалению, очень много. Просто сконцентрируйся на футболе, и тогда у тебя будут и медали разного калибра, и ты будешь поднимать кубки. Я достаточно тяжелый путь прошел и понимаю, о чем говорю. Нужно быть преданным футболу», — рассказал Аленичев, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Спортсмен также отметил, что начинать заниматься футболом нужно с четырех лет.

Аленичев добавил, что важно проводить больше турниров по всей стране, чтобы устранять пропасть между российскими и европейскими спортсменами. «Я из деревни, и меня нашли. И во Владивостоке, и в Тюмени, и в Екатеринбурге можно найти талантливых мальчишек. Им нужно помогать, подсказывать и внушать, что из них смогут получиться футболисты, которые дорастут до уровня нашей национальной сборной», — отметил спортсмен.

Дмитрий Аленичев — это заслуженный мастер спорта и бывший тренер Сборной РФ и «Спартака». Он является первым российским футболистом, который стал победителем двух престижных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.

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Тюменцам необходимо беспрерывно заниматься футболом и быть преданными этому виду спорта, чтобы стать участниками сборной России. С таким заявлением выступил российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев во время пресс-конференции в Тюмени 7 мая. «Если ты любишь футбол, то ты отбросил различные соблазны, которых, к сожалению, очень много. Просто сконцентрируйся на футболе, и тогда у тебя будут и медали разного калибра, и ты будешь поднимать кубки. Я достаточно тяжелый путь прошел и понимаю, о чем говорю. Нужно быть преданным футболу», — рассказал Аленичев, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Спортсмен также отметил, что начинать заниматься футболом нужно с четырех лет. Аленичев добавил, что важно проводить больше турниров по всей стране, чтобы устранять пропасть между российскими и европейскими спортсменами. «Я из деревни, и меня нашли. И во Владивостоке, и в Тюмени, и в Екатеринбурге можно найти талантливых мальчишек. Им нужно помогать, подсказывать и внушать, что из них смогут получиться футболисты, которые дорастут до уровня нашей национальной сборной», — отметил спортсмен. Дмитрий Аленичев — это заслуженный мастер спорта и бывший тренер Сборной РФ и «Спартака». Он является первым российским футболистом, который стал победителем двух престижных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА.
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