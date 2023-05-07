07 мая 2023
06 мая 2023

Где в Тюменской области произошли пожары. Карта

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Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В Тюменской области был введен режим ЧС из-за сильных пожаров Фото:
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На территории всей Тюменской области установлено 12 лесных пожаров общей площадью порядка 1 179 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области.

«В настоящее время на территории региона действуют 12 лесных пожаров площадью 1 179 гектара земли. За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять общей площади 33,6 тысячи гектаров», — пишут в пресс-службе.

В целом в регионе очаги возгорания зарегистрированы в Тюменском городском округе, Тюменском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Абатском и Ишимском районах. Борьбу с огнем на этих территориях ведут более 1,2 тысячи человек, для тушения была привлечена авиация.

Самые серьезные возгорания зафиксированы в деревне Криводаново, Янтык (Нижнетавдиинский район), Красный Яр, Киево (Ялуторовский район), в селе Муллаши, Перевалово, между поселками Каскара и Борки. А также в Аромашевском и Вагайском районе. Значительный пожар распространился на границе Свердловской и Тюменской области.

Фото:

Ранее в Тюменской области губернатор Александр Моор 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области.

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На территории всей Тюменской области установлено 12 лесных пожаров общей площадью порядка 1 179 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области. «В настоящее время на территории региона действуют 12 лесных пожаров площадью 1 179 гектара земли. За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять общей площади 33,6 тысячи гектаров», — пишут в пресс-службе. В целом в регионе очаги возгорания зарегистрированы в Тюменском городском округе, Тюменском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Абатском и Ишимском районах. Борьбу с огнем на этих территориях ведут более 1,2 тысячи человек, для тушения была привлечена авиация. Самые серьезные возгорания зафиксированы в деревне Криводаново, Янтык (Нижнетавдиинский район), Красный Яр, Киево (Ялуторовский район), в селе Муллаши, Перевалово, между поселками Каскара и Борки. А также в Аромашевском и Вагайском районе. Значительный пожар распространился на границе Свердловской и Тюменской области. Ранее в Тюменской области губернатор Александр Моор 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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