В Тюменской области был введен режим ЧС из-за сильных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

На территории всей Тюменской области установлено 12 лесных пожаров общей площадью порядка 1 179 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области.

«В настоящее время на территории региона действуют 12 лесных пожаров площадью 1 179 гектара земли. За прошедшие сутки зафиксировано восемь новых лесных пожаров, ликвидировано пять общей площади 33,6 тысячи гектаров», — пишут в пресс-службе.

В целом в регионе очаги возгорания зарегистрированы в Тюменском городском округе, Тюменском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, Ярковском, Тобольском, Уватском, Вагайском, Аромашевском, Сорокинском, Викуловском, Абатском и Ишимском районах. Борьбу с огнем на этих территориях ведут более 1,2 тысячи человек, для тушения была привлечена авиация.

Самые серьезные возгорания зафиксированы в деревне Криводаново, Янтык (Нижнетавдиинский район), Красный Яр, Киево (Ялуторовский район), в селе Муллаши, Перевалово, между поселками Каскара и Борки. А также в Аромашевском и Вагайском районе. Значительный пожар распространился на границе Свердловской и Тюменской области.

Фото: сайт Fires.ru

Ранее в Тюменской области губернатор Александр Моор 7 мая ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение было принято с учетом складывающейся обстановки с пожарами в области.