Новые паспорта получили 19 жителей Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области десяткам погорельцам восстановили паспорта, которые они утратили в пожарах. Об этом URA.RU сообщили в УМВД России по Курганской области.

«В настоящее время паспорта выдали уже 19 жителям города Кургана. Также новые документы получили два жителя Шадринского муниципального округа», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сотрудники полиции Кетовского, Каргапольского и Шатровского округов в пунктах временного размещения принимают граждан, которые нуждаются в замене паспортов и водительских прав. Сотрудники отдела по вопросам миграции принимают документы у погорельцев для восстановления паспортов гражданина РФ по адресу: г. Курган, пр. Конституции, д. 70 и в администрации города. «Государственная пошлина с граждан, утративших документы в результате ЧС, не взимается. В день обращения в миграционную службу гражданин получит новый паспорт либо временное удостоверение личности», — добавили в ведомстве.

Пострадавшим в пожарах бесплатно восстанавливают документы в отделениях МФЦ. В список входят водительские права, выписка из ЕГРН, ИНН, СНИЛС. Также при необходимости погорельцам готовы повторно выдать свидетельства о рождении, смерти, заключении брака, изменении имени, усыновлении и удочерении. Для замены утраченных документов гражданам требуется написать заявление.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки полыхают масштабные пожары. Огонь уже уничтожил и повредил свыше 300 жилых домов и около четырех тысяч строений. Корреспонденты URA.RU ведут прямую трансляцию.