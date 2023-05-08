Где и как можно будет попасть на празднование 9 Мая в Кургане

Власти Кургана рассказали, как горожанам попасть на праздник День Победы 9 мая. Это можно будет сделать через 16 контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает администрация города.
«На площадь имени Ленина можно будет пройти через КПП: в районе перекрестка ул. Гоголя — ул. Ленина (будут установлены металлорамки по адресам: ул. Гоголя, 60, ул. Ленина, 36 и 34); у Главпочтамта; у кинотеатра „Россия“; со Сталинградской площади; со стороны ул. Пушкина — ул. Комсомольская; через Горсад. В Городском саду будут открыты два входа: с ул. Ленина и К. Маркса», — сообщили в мэрии.
Также будет работать два КПП в ЦПКиО. Один с центрального входа, второй — через вход с улицы Карельцева. В Детском парке пункты пропуска будут установлены с центрального входа; за остановкой, со стороны улицы Тобольная. Вход в парк Победы будет осуществляться через центральный вход, со стороны улиц Зорге и Югова.
Также в мэрии попросили курганцев заранее планировать свой приход на мероприятие, а также напомнили, что нельзя с собой брать. «В зону безопасности нельзя проносить любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками, технические жидкости, пиротехнику, а также плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику» — добавили в горадминистрации. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти отменили Парад Победы и традиционный салют. Это связано с тем, что в регионе бушуют масштабные пожары, в которых погибли люди. При этом в Кургане на 9 Мая будут работать праздничные площадки. На них для усиления мер безопасности установят металлические рамки.
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