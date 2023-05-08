Где и как можно будет попасть на празднование 9 Мая в Кургане

В Кургане на День Победы будут работать 16 пунктов пропуска

08 мая 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

В Кургане на День Победы будут работать 16 пунктов пропуска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана рассказали, как горожанам попасть на праздник День Победы 9 мая. Это можно будет сделать через 16 контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает администрация города. «На площадь имени Ленина можно будет пройти через КПП: в районе перекрестка ул. Гоголя — ул. Ленина (будут установлены металлорамки по адресам: ул. Гоголя, 60, ул. Ленина, 36 и 34); у Главпочтамта; у кинотеатра „Россия“; со Сталинградской площади; со стороны ул. Пушкина — ул. Комсомольская; через Горсад. В Городском саду будут открыты два входа: с ул. Ленина и К. Маркса», — сообщили в мэрии. Также будет работать два КПП в ЦПКиО. Один с центрального входа, второй — через вход с улицы Карельцева. В Детском парке пункты пропуска будут установлены с центрального входа; за остановкой, со стороны улицы Тобольная. Вход в парк Победы будет осуществляться через центральный вход, со стороны улиц Зорге и Югова. Также в мэрии попросили курганцев заранее планировать свой приход на мероприятие, а также напомнили, что нельзя с собой брать. «В зону безопасности нельзя проносить любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками, технические жидкости, пиротехнику, а также плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику» — добавили в горадминистрации. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отменили Парад Победы и традиционный салют. Это связано с тем, что в регионе бушуют масштабные пожары, в которых погибли люди. При этом в Кургане на 9 Мая будут работать праздничные площадки. На них для усиления мер безопасности установят металлические рамки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Кургана рассказали, как горожанам попасть на праздник День Победы 9 мая. Это можно будет сделать через 16 контрольно-пропускных пунктах. Об этом сообщает администрация города. «На площадь имени Ленина можно будет пройти через КПП: в районе перекрестка ул. Гоголя — ул. Ленина (будут установлены металлорамки по адресам: ул. Гоголя, 60, ул. Ленина, 36 и 34); у Главпочтамта; у кинотеатра „Россия“; со Сталинградской площади; со стороны ул. Пушкина — ул. Комсомольская; через Горсад. В Городском саду будут открыты два входа: с ул. Ленина и К. Маркса», — сообщили в мэрии. Также будет работать два КПП в ЦПКиО. Один с центрального входа, второй — через вход с улицы Карельцева. В Детском парке пункты пропуска будут установлены с центрального входа; за остановкой, со стороны улицы Тобольная. Вход в парк Победы будет осуществляться через центральный вход, со стороны улиц Зорге и Югова. Также в мэрии попросили курганцев заранее планировать свой приход на мероприятие, а также напомнили, что нельзя с собой брать. «В зону безопасности нельзя проносить любые колюще-режущие предметы, оружие, стеклянную тару, в том числе банки, бутылки с напитками, технические жидкости, пиротехнику, а также плакаты, баннеры, не относящиеся к празднику» — добавили в горадминистрации. Все вышеперечисленные предметы будут изыматься в ходе досмотра. Ранее URA.RU писало, что курганские власти отменили Парад Победы и традиционный салют. Это связано с тем, что в регионе бушуют масштабные пожары, в которых погибли люди. При этом в Кургане на 9 Мая будут работать праздничные площадки. На них для усиления мер безопасности установят металлические рамки.