Губернатор Шумков поздравил курганцев с Днем Победы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил земляков с Днем Победы. Он поблагодарил ветеранов и напомнил о том, что в их словах «историческая правда о тех событиях».
«Сейчас не нужны пафосные речи, сейчас время памяти и осмысления. Спасибо всем, кто ухаживает за памятниками погибшим в Великой Отечественной войне и ушедшим ветеранам. Именно в словах ветеранов историческая правда о тех событиях. С праздником вас. С Днем Победы», — приводит слова поздравления Шумкова telegram-канал правительства Курганской области.
Также губернатор отметил, что этот День Победы Россия встречает «в непростых условиях». «Вновь идут боевые действия, многим сложно, тревожно и тяжело. Спасибо всем, кто сейчас помогает нашей армии», — говорит он.
В Кургане и регионе проходит празднование Дня Победы. На площади Ленина выставлены сотрудники полиции и Росгвардии, которые следят за порядком и безопасностью.
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