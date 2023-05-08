Николай Шакуров — единственный участник боевых действий Великой Отечественной войны в Салехарде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и мэр Салехарда Алексей Титовский в День Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова. Об этом сообщается в соцсетях.

«Дмитрий Артюхов и Алексей Титовский поздравили Николая Тимофеевича Шакурова — единственного участника боевых действий Великой Отечественной войны, живущего сейчас в Салехарде. Сегодня его бодрости духа могут позавидовать молодые», — сообщается в неофициальном telegram-канале властей региона «Пул 89».

Ветерану 96 лет. На фронт Шакуров попал в 17. Он принимал участие в операции «Багратион», освобождая Белоруссию.

Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с мэром Салехарда Алексеем Титовским и председателем Заксобрания Ямала Сергеем Ямкиным почтили память героев Великой Отечественной войны, приняли участие в митинге. Они возложили цветы к мемориалу.