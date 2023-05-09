09 мая 2023

Глава курганского СУ СК Францишко проведет личный прием на месте сгоревших поселков

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Парад Победы. Курган, день победы, францишко богдан
Богдан Францишко проведет личный прием пострадавших жителей поселков Смолино и Юлдус Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

Руководитель СУ СК Росси по Курганской области Богдан Францишко встретится с пострадавшими при пожарах жителями поселков Смолино и Юлдус. Личные приемы запланированы на 11 и 12 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с произошедшими пожарами в регионе руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко проведет выездной прием пострадавших. В микрорайоне Смолино города Кургана прием граждан состоится 11 мая с 10:00 часов на въезде в микрорайон у здания церкви. В селе Юлдус Шадринского округа прием граждан состоится 12 мая с 11:00 часов в помещении школы по улице Мира, 14», — указано на сайте регионального СУ СКР. Личные приемы будут проводиться в целях обеспечения соблюдения прав пострадавших и решения проблемных вопросов.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорели более 500 домов и около пяти тысяч строений. По данным на 9 мая, в огне погибли 21 человек.

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Руководитель СУ СК Росси по Курганской области Богдан Францишко встретится с пострадавшими при пожарах жителями поселков Смолино и Юлдус. Личные приемы запланированы на 11 и 12 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с произошедшими пожарами в регионе руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко проведет выездной прием пострадавших. В микрорайоне Смолино города Кургана прием граждан состоится 11 мая с 10:00 часов на въезде в микрорайон у здания церкви. В селе Юлдус Шадринского округа прием граждан состоится 12 мая с 11:00 часов в помещении школы по улице Мира, 14», — указано на сайте регионального СУ СКР. Личные приемы будут проводиться в целях обеспечения соблюдения прав пострадавших и решения проблемных вопросов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорели более 500 домов и около пяти тысяч строений. По данным на 9 мая, в огне погибли 21 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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