Глава курганского СУ СК Францишко проведет личный прием на месте сгоревших поселков

10 мая 2023 в 13:12 Размер текста - 17 +

Богдан Францишко проведет личный прием пострадавших жителей поселков Смолино и Юлдус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Руководитель СУ СК Росси по Курганской области Богдан Францишко встретится с пострадавшими при пожарах жителями поселков Смолино и Юлдус. Личные приемы запланированы на 11 и 12 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с произошедшими пожарами в регионе руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко проведет выездной прием пострадавших. В микрорайоне Смолино города Кургана прием граждан состоится 11 мая с 10:00 часов на въезде в микрорайон у здания церкви. В селе Юлдус Шадринского округа прием граждан состоится 12 мая с 11:00 часов в помещении школы по улице Мира, 14», — указано на сайте регионального СУ СКР. Личные приемы будут проводиться в целях обеспечения соблюдения прав пострадавших и решения проблемных вопросов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорели более 500 домов и около пяти тысяч строений. По данным на 9 мая, в огне погибли 21 человек.

Руководитель СУ СК Росси по Курганской области Богдан Францишко встретится с пострадавшими при пожарах жителями поселков Смолино и Юлдус. Личные приемы запланированы на 11 и 12 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства. «В связи с произошедшими пожарами в регионе руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко проведет выездной прием пострадавших. В микрорайоне Смолино города Кургана прием граждан состоится 11 мая с 10:00 часов на въезде в микрорайон у здания церкви. В селе Юлдус Шадринского округа прием граждан состоится 12 мая с 11:00 часов в помещении школы по улице Мира, 14», — указано на сайте регионального СУ СКР. Личные приемы будут проводиться в целях обеспечения соблюдения прав пострадавших и решения проблемных вопросов. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорели более 500 домов и около пяти тысяч строений. По данным на 9 мая, в огне погибли 21 человек.