Глава курганского СУ СК Францишко проведет личный прием на месте сгоревших поселков

Руководитель СУ СК Росси по Курганской области Богдан Францишко встретится с пострадавшими при пожарах жителями поселков Смолино и Юлдус. Личные приемы запланированы на 11 и 12 мая. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В связи с произошедшими пожарами в регионе руководитель СУ СК России по Курганской области Богдан Францишко проведет выездной прием пострадавших. В микрорайоне Смолино города Кургана прием граждан состоится 11 мая с 10:00 часов на въезде в микрорайон у здания церкви. В селе Юлдус Шадринского округа прием граждан состоится 12 мая с 11:00 часов в помещении школы по улице Мира, 14», — указано на сайте регионального СУ СКР. Личные приемы будут проводиться в целях обеспечения соблюдения прав пострадавших и решения проблемных вопросов.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области в масштабных пожарах сгорели более 500 домов и около пяти тысяч строений. По данным на 9 мая, в огне погибли 21 человек.
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