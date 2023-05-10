После реакции прокуратуры мэрия Кургана срочно меняет сломанные устройства для тушения пожаров

11 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

В Кургане отремонтируют более сотни пожарных гидрантов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация Кургана в срочном порядке ищет подрядчиков для ремонта и замены более сотни неисправных пожарных гидрантов. По данным за апрель—май, размещено более 20 аукционов. Сумма контрактов составляет около семи миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Массовая замена неработающих устройств началась после проверок Генпрокуратуры. «Объект закупки: выполнение работ по ремонту (восстановлению) пожарных гидрантов, расположенных на территории муниципального образования город Курган. Количество: пять единиц. Цена контракта: 324 960 рублей», — указано на сайте госзакупок. В рамках 21 аукциона запланирован ремонт 105 гидрантов. Почти на половину из них уже найдены подрядчики. Муниципальным заказчиком выступает департамент финансов и имущества администрации Кургана. Срок выполнения работ по контракту — до 15 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана начала ремонт пожарных гидрантов только после проверок Генпрокуратуры. По открытым данным, нарушения были найдены на 250 гидрантах. Всего было осмотрено 806 объектов. Также сообщалось, что «Водный Союз» уже начал замену десятков пожарных гидрантов. Кроме того, коммунальщики установили первый гидрант в аэропорту Кургана.

Администрация Кургана в срочном порядке ищет подрядчиков для ремонта и замены более сотни неисправных пожарных гидрантов. По данным за апрель—май, размещено более 20 аукционов. Сумма контрактов составляет около семи миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Массовая замена неработающих устройств началась после проверок Генпрокуратуры. «Объект закупки: выполнение работ по ремонту (восстановлению) пожарных гидрантов, расположенных на территории муниципального образования город Курган. Количество: пять единиц. Цена контракта: 324 960 рублей», — указано на сайте госзакупок. В рамках 21 аукциона запланирован ремонт 105 гидрантов. Почти на половину из них уже найдены подрядчики. Муниципальным заказчиком выступает департамент финансов и имущества администрации Кургана. Срок выполнения работ по контракту — до 15 декабря 2023 года. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана начала ремонт пожарных гидрантов только после проверок Генпрокуратуры. По открытым данным, нарушения были найдены на 250 гидрантах. Всего было осмотрено 806 объектов. Также сообщалось, что «Водный Союз» уже начал замену десятков пожарных гидрантов. Кроме того, коммунальщики установили первый гидрант в аэропорту Кургана.