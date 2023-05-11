11 мая 2023

Тюменских чиновников начали массово наказывать за нарушение требований пожарной безопасности

Глав сельских поселений Тюменской области наказали за нарушение требований пожарной безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области действует режим ЧС, введенный из-за сложной ситуации с распространением пожаров Фото:
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Глав семи сельских поселений Аромашевского района Тюменской области оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры региона.

«Прокуратура Аромашевского района в марте текущего года провела проверку исполнения администрациями сельских поселений района правил пожарной безопасности. Установлено, что в нарушение требований закона в рамках подготовки к пожароопасному сезону не обеспечены первичные меры пожарной безопасности в сельских населенных пунктах: отсутствует возможность подъезда техники к пожарному резервуару, пожарные резервуары в неисправном состоянии», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что главы семи сельских поселений Аромашевского района были привлечены к административной ответственности. Каждого из них оштрафовали на 20 тысяч рублей. В результате прокурорского вмешательства нарушения устранены.

Ранее агентство писало о том, что из-за сложной ситуации с распространением лесных пожаров в Тюменской области был введен режим ЧС. Для тушения огня в регион приехали десантники из Оренбурга и Астрахани.

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Глав семи сельских поселений Аромашевского района Тюменской области оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры региона. «Прокуратура Аромашевского района в марте текущего года провела проверку исполнения администрациями сельских поселений района правил пожарной безопасности. Установлено, что в нарушение требований закона в рамках подготовки к пожароопасному сезону не обеспечены первичные меры пожарной безопасности в сельских населенных пунктах: отсутствует возможность подъезда техники к пожарному резервуару, пожарные резервуары в неисправном состоянии», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что главы семи сельских поселений Аромашевского района были привлечены к административной ответственности. Каждого из них оштрафовали на 20 тысяч рублей. В результате прокурорского вмешательства нарушения устранены. Ранее агентство писало о том, что из-за сложной ситуации с распространением лесных пожаров в Тюменской области был введен режим ЧС. Для тушения огня в регион приехали десантники из Оренбурга и Астрахани.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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