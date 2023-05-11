Тюменских чиновников начали массово наказывать за нарушение требований пожарной безопасности

Глав семи сельских поселений Аромашевского района Тюменской области оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры региона.
«Прокуратура Аромашевского района в марте текущего года провела проверку исполнения администрациями сельских поселений района правил пожарной безопасности. Установлено, что в нарушение требований закона в рамках подготовки к пожароопасному сезону не обеспечены первичные меры пожарной безопасности в сельских населенных пунктах: отсутствует возможность подъезда техники к пожарному резервуару, пожарные резервуары в неисправном состоянии», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что главы семи сельских поселений Аромашевского района были привлечены к административной ответственности. Каждого из них оштрафовали на 20 тысяч рублей. В результате прокурорского вмешательства нарушения устранены.
Ранее агентство писало о том, что из-за сложной ситуации с распространением лесных пожаров в Тюменской области был введен режим ЧС. Для тушения огня в регион приехали десантники из Оренбурга и Астрахани.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.