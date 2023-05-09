Власти призвали жителей Тюменской области не наказывать поджигателей самостоятельно

Жителей Тюменской области призвали не заниматься самоуправством при борьбе с потенциальными поджигателями лесов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра региона.
«Напоминаем о необходимости строго соблюдать законодательство Российской Федерации, не заниматься самоуправством, обращаться за помощью в правоохранительные органы. В Тюменской области сотрудники правоохранительных органов проверяют все сообщения о возможных виновниках пожаров. По результатам проверки дается правовая оценка», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.
Там добавили, что недавно добровольцы обвинили в поджогах мужчину, который находился в одном из лесов Тюменского района. На деле он оказался путешественником.
В регионе действует режим ЧС, объявленный губернатором региона Александром Моором. По данным на утро 10 мая, в Тюменской области действует 13 лесных пожаров. Для их тушения были привлечены десантники из Оренбурга и Астрахани.
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