Власти призвали жителей Тюменской области не наказывать поджигателей самостоятельно

Из-за пожаров в Тюменской области был введен режим ЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Жителей Тюменской области призвали не заниматься самоуправством при борьбе с потенциальными поджигателями лесов. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра региона.

«Напоминаем о необходимости строго соблюдать законодательство Российской Федерации, не заниматься самоуправством, обращаться за помощью в правоохранительные органы. В Тюменской области сотрудники правоохранительных органов проверяют все сообщения о возможных виновниках пожаров. По результатам проверки дается правовая оценка», — указано в сообщении Информационного центра правительства Тюменской области.

Там добавили, что недавно добровольцы обвинили в поджогах мужчину, который находился в одном из лесов Тюменского района. На деле он оказался путешественником.

В регионе действует режим ЧС, объявленный губернатором региона Александром Моором. По данным на утро 10 мая, в Тюменской области действует 13 лесных пожаров. Для их тушения были привлечены десантники из Оренбурга и Астрахани.