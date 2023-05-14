Казаки спасают питомцев, пострадавших в курганских пожарах. Фото, видео

15 мая 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Курганцы держат в приюте собак после пожаров в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганское Казачье Землячество держит на передержке собак, которые вместе со своими хозяевами пострадали от пожаров в регионе. О том, в каких условиях живут питомцы, корреспонденту URA.RU сообщили атаман Сергей Попов и Ксения Попова, директор социально-реабилитационного конного центра «Пегас», на базе которого размещены собаки. «7 мая мы объявили о том, что принимаем на передержку собачек, чьи хозяева, и сами питомцы соответственно, пострадали в пожарах. Собаки поступили к нам разными путями. Есть питомец, которого привезли сотрудники МЧС. Три собаки попали к нам от хозяев, чьи дома сгорели», — рассказала URA.RU директор Попова. Как отмечают волонтеры, нескольких собак им удалось отловить самостоятельно. В приюте также находятся собаки с шоссе Тюнина (сообщается, что хозяин нашелся, скоро приедет), из Смолино и Малого Чаусово. Удалось найти трех хозяев питомцев. В общей сложности, принято в приюте около 15 собак. «У нас пока нет условий для передержки котов, поэтому их развозим по другим волонтерам», — пояснили Ксения и Сергей Поповы. Сообщается, что в Смолино отлавливали собак два дня — 8 и 9 мая. Много питомцев в тяжелом состоянии и сейчас они находятся в ветеринарных клиниках. Также большой процент питомцев остаются без хозяев, так как их владельцев не удается найти. Волонтеры отмечают, что получают большую помощь от жителей региона, так как на лечение пострадавших собак уходит больше пяти тысяч рублей в день. Приют работает давно. Волонтеры рассказали URA.RU, что в этой сфере они больше 30 лет, так как этим еще занимался их отец, легендарный атаман Валерий Попов. О приюте, как рассказывают казаки, знают жители Курганской области и сотрудники местного МЧС. Многим питомцам приюта не удалось найти новых владельцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском приюте держат собак, пострадавших от крупных пожаров в регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганское Казачье Землячество держит на передержке собак, которые вместе со своими хозяевами пострадали от пожаров в регионе. О том, в каких условиях живут питомцы, корреспонденту URA.RU сообщили атаман Сергей Попов и Ксения Попова, директор социально-реабилитационного конного центра «Пегас», на базе которого размещены собаки. «7 мая мы объявили о том, что принимаем на передержку собачек, чьи хозяева, и сами питомцы соответственно, пострадали в пожарах. Собаки поступили к нам разными путями. Есть питомец, которого привезли сотрудники МЧС. Три собаки попали к нам от хозяев, чьи дома сгорели», — рассказала URA.RU директор Попова. Как отмечают волонтеры, нескольких собак им удалось отловить самостоятельно. В приюте также находятся собаки с шоссе Тюнина (сообщается, что хозяин нашелся, скоро приедет), из Смолино и Малого Чаусово. Удалось найти трех хозяев питомцев. В общей сложности, принято в приюте около 15 собак. «У нас пока нет условий для передержки котов, поэтому их развозим по другим волонтерам», — пояснили Ксения и Сергей Поповы. Сообщается, что в Смолино отлавливали собак два дня — 8 и 9 мая. Много питомцев в тяжелом состоянии и сейчас они находятся в ветеринарных клиниках. Также большой процент питомцев остаются без хозяев, так как их владельцев не удается найти. Волонтеры отмечают, что получают большую помощь от жителей региона, так как на лечение пострадавших собак уходит больше пяти тысяч рублей в день. Приют работает давно. Волонтеры рассказали URA.RU, что в этой сфере они больше 30 лет, так как этим еще занимался их отец, легендарный атаман Валерий Попов. О приюте, как рассказывают казаки, знают жители Курганской области и сотрудники местного МЧС.