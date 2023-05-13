13 мая 2023
12 мая 2023

Курганский бизнесмен предлагает переоборудовать ферму в пилораму. Скрин

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Повседневная жизнь, весна. Москва, ферма, заброшенное, здание
Владелец сдает имущество в аренду за 750 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

Предприниматель из Курганской области предлагает переоборудовать животноводческую ферму в пилораму или овощехранилище после заключения соглашения об аренде. Комплекс расположен на территории Белозерского района, указано на портале бесплатных объявлений.

«Цель сделки: сдать бизнес в аренду. Площадь фермы: 2000 квадратных метров, 70 гектаров земли в аренде, покосы, большое пастбище. Помещения можно использовать под пилораму, овощехранилище, производство угля и тому подобное», — указано в разделе «готовый бизнес» на сайте Avito. Владелец просит 750 тысяч рублей. Собственник готов к торгу и обмену.

Ранее сообщалось, что в Падеринском сельсовете Кетовского района продается ферма с овцами и техникой. Предприниматель оценил активы в 2,8 миллиона рублей.

По мнению владельца, имеющиеся площади можно переоборудовать под другое производство
По мнению владельца, имеющиеся площади можно переоборудовать под другое производство

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Предприниматель из Курганской области предлагает переоборудовать животноводческую ферму в пилораму или овощехранилище после заключения соглашения об аренде. Комплекс расположен на территории Белозерского района, указано на портале бесплатных объявлений. «Цель сделки: сдать бизнес в аренду. Площадь фермы: 2000 квадратных метров, 70 гектаров земли в аренде, покосы, большое пастбище. Помещения можно использовать под пилораму, овощехранилище, производство угля и тому подобное», — указано в разделе «готовый бизнес» на сайте Avito. Владелец просит 750 тысяч рублей. Собственник готов к торгу и обмену. Ранее сообщалось, что в Падеринском сельсовете Кетовского района продается ферма с овцами и техникой. Предприниматель оценил активы в 2,8 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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