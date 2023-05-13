Курганский бизнесмен предлагает переоборудовать ферму в пилораму. Скрин

14 мая 2023 в 04:22 Размер текста - 17 +

Владелец сдает имущество в аренду за 750 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Предприниматель из Курганской области предлагает переоборудовать животноводческую ферму в пилораму или овощехранилище после заключения соглашения об аренде. Комплекс расположен на территории Белозерского района, указано на портале бесплатных объявлений. «Цель сделки: сдать бизнес в аренду. Площадь фермы: 2000 квадратных метров, 70 гектаров земли в аренде, покосы, большое пастбище. Помещения можно использовать под пилораму, овощехранилище, производство угля и тому подобное», — указано в разделе «готовый бизнес» на сайте Avito. Владелец просит 750 тысяч рублей. Собственник готов к торгу и обмену. Ранее сообщалось, что в Падеринском сельсовете Кетовского района продается ферма с овцами и техникой. Предприниматель оценил активы в 2,8 миллиона рублей. По мнению владельца, имеющиеся площади можно переоборудовать под другое производство Скрин: сайт Avito

Предприниматель из Курганской области предлагает переоборудовать животноводческую ферму в пилораму или овощехранилище после заключения соглашения об аренде. Комплекс расположен на территории Белозерского района, указано на портале бесплатных объявлений. «Цель сделки: сдать бизнес в аренду. Площадь фермы: 2000 квадратных метров, 70 гектаров земли в аренде, покосы, большое пастбище. Помещения можно использовать под пилораму, овощехранилище, производство угля и тому подобное», — указано в разделе «готовый бизнес» на сайте Avito. Владелец просит 750 тысяч рублей. Собственник готов к торгу и обмену. Ранее сообщалось, что в Падеринском сельсовете Кетовского района продается ферма с овцами и техникой. Предприниматель оценил активы в 2,8 миллиона рублей.