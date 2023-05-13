Предприниматель из Курганской области предлагает переоборудовать животноводческую ферму в пилораму или овощехранилище после заключения соглашения об аренде. Комплекс расположен на территории Белозерского района, указано на портале бесплатных объявлений.
«Цель сделки: сдать бизнес в аренду. Площадь фермы: 2000 квадратных метров, 70 гектаров земли в аренде, покосы, большое пастбище. Помещения можно использовать под пилораму, овощехранилище, производство угля и тому подобное», — указано в разделе «готовый бизнес» на сайте Avito. Владелец просит 750 тысяч рублей. Собственник готов к торгу и обмену.
Ранее сообщалось, что в Падеринском сельсовете Кетовского района продается ферма с овцами и техникой. Предприниматель оценил активы в 2,8 миллиона рублей.
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