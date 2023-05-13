13 мая 2023
12 мая 2023

В Тюменской области спасатели борются с девятью лесными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
На сегодняшний день, общая площадь пожаров в Тюменской области составляет 5 671 гектар Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Тюменской области 14 мая зафиксировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Девять лесных пожаров на площади 5 671 га действуют в Тюменской области по данным на утро 14 мая, пять из них локализованы на общей площади 2570 га. За сутки 13 мая было зафиксировано два новых лесных пожара и ликвидирован один лесной пожар на площади 211,4 га», — указано в сообщении Инфоцентра.

Отмечается, что в тушении задействовано 992 человека и 177 единиц техники. Кроме того, активно применяется авиация: пять вертолетов и один самолет, сделавшие 252 слива воды за сутки.

Ранее заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский упрекнул тюменские власти за проблемы с пожарами. Он отметил, что Тюменская область на Урале остается «самым горимым регионом по ландшафтным пожарам».

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области 14 мая зафиксировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Девять лесных пожаров на площади 5 671 га действуют в Тюменской области по данным на утро 14 мая, пять из них локализованы на общей площади 2570 га. За сутки 13 мая было зафиксировано два новых лесных пожара и ликвидирован один лесной пожар на площади 211,4 га», — указано в сообщении Инфоцентра. Отмечается, что в тушении задействовано 992 человека и 177 единиц техники. Кроме того, активно применяется авиация: пять вертолетов и один самолет, сделавшие 252 слива воды за сутки. Ранее заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский упрекнул тюменские власти за проблемы с пожарами. Он отметил, что Тюменская область на Урале остается «самым горимым регионом по ландшафтным пожарам».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...