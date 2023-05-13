В Тюменской области спасатели борются с девятью лесными пожарами

14 мая 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

На сегодняшний день, общая площадь пожаров в Тюменской области составляет 5 671 гектар Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменской области 14 мая зафиксировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Девять лесных пожаров на площади 5 671 га действуют в Тюменской области по данным на утро 14 мая, пять из них локализованы на общей площади 2570 га. За сутки 13 мая было зафиксировано два новых лесных пожара и ликвидирован один лесной пожар на площади 211,4 га», — указано в сообщении Инфоцентра. Отмечается, что в тушении задействовано 992 человека и 177 единиц техники. Кроме того, активно применяется авиация: пять вертолетов и один самолет, сделавшие 252 слива воды за сутки. Ранее заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский упрекнул тюменские власти за проблемы с пожарами. Он отметил, что Тюменская область на Урале остается «самым горимым регионом по ландшафтным пожарам».

В Тюменской области 14 мая зафиксировано девять лесных пожаров. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «Девять лесных пожаров на площади 5 671 га действуют в Тюменской области по данным на утро 14 мая, пять из них локализованы на общей площади 2570 га. За сутки 13 мая было зафиксировано два новых лесных пожара и ликвидирован один лесной пожар на площади 211,4 га», — указано в сообщении Инфоцентра. Отмечается, что в тушении задействовано 992 человека и 177 единиц техники. Кроме того, активно применяется авиация: пять вертолетов и один самолет, сделавшие 252 слива воды за сутки. Ранее заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский упрекнул тюменские власти за проблемы с пожарами. Он отметил, что Тюменская область на Урале остается «самым горимым регионом по ландшафтным пожарам».