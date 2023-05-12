В Рослесхозе упрекнули тюменские власти за проблемы с пожарами

13 мая 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

В Рослесхозе выдали рекомендации для борьбы с пожарами Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский обратил внимание правительства Тюменской области на слабую борьбу региона с лесными пожарами. Свои рекомендации он передал на заседании комиссии ведомства с представителями субъектов РФ. «На сегодняшний день Тюменская область на Урале остается самым горимым регионом по ландшафтным пожарам. Мы рекомендуем правительству субъекта обратить пристальное внимание на тушение этих возгораний, потому что они могут угрожать как населенным пунктам, так и лесному фонду. Также необходимо усилить меры по профилактике возникновения ландшафтных пожаров и привлечению к ответственности нарушителей правил пожарной безопасности», — передает пресс-служба Рослесхоза слова замглавы ведомства. По состоянию на 13 мая, в Тюменской области действует девять лесных пожаров на площади 4 721 га. Семь из них (4651 га) планируют локализовать до конца дня. В тушении принимают участие уже 988 человек, используется 168 единиц техники. Также были привлечены пять вертолетов и самолет ИЛ-76.



Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 7 мая объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения пожаров. Сейчас жителям региона запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем.

Заместитель главы Рослесхоза Алексей Венглинский обратил внимание правительства Тюменской области на слабую борьбу региона с лесными пожарами. Свои рекомендации он передал на заседании комиссии ведомства с представителями субъектов РФ. «На сегодняшний день Тюменская область на Урале остается самым горимым регионом по ландшафтным пожарам. Мы рекомендуем правительству субъекта обратить пристальное внимание на тушение этих возгораний, потому что они могут угрожать как населенным пунктам, так и лесному фонду. Также необходимо усилить меры по профилактике возникновения ландшафтных пожаров и привлечению к ответственности нарушителей правил пожарной безопасности», — передает пресс-служба Рослесхоза слова замглавы ведомства. По состоянию на 13 мая, в Тюменской области действует девять лесных пожаров на площади 4 721 га. Семь из них (4651 га) планируют локализовать до конца дня. В тушении принимают участие уже 988 человек, используется 168 единиц техники. Также были привлечены пять вертолетов и самолет ИЛ-76. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 7 мая объявили режим чрезвычайной ситуации из-за распространения пожаров. Сейчас жителям региона запрещено посещать леса и пользоваться открытым огнем.