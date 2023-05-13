13 мая 2023
12 мая 2023

На Тобольск надвигается смог от пожаров. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Белый Яр. Курган, пожар, задымление, смог, плохая видимость
Пожар разгорается напротив деревни Винокурово Фото:

Вблизи тобольской деревни Винокурово разгорается пожар. Дым идет в сторону Тобольска. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях.

«Пожар, сейчас горит у реки напротив Винокурово. Дым в сторону города», — сообщается в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Дым от пожара вблизи деревни Винокурово
Дым от пожара вблизи деревни Винокурово
Фото:

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Вблизи тобольской деревни Винокурово разгорается пожар. Дым идет в сторону Тобольска. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях. «Пожар, сейчас горит у реки напротив Винокурово. Дым в сторону города», — сообщается в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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