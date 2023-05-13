Пожар разгорается напротив деревни Винокурово
Вблизи тобольской деревни Винокурово разгорается пожар. Дым идет в сторону Тобольска. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях.
«Пожар, сейчас горит у реки напротив Винокурово. Дым в сторону города», — сообщается в группе «Главные новости Тобольска» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Дым от пожара вблизи деревни Винокурово
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