Жительница Кургана из-за волокиты не смогла получить деньги за сгоревший дом

15 мая 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

О своей проблеме горожанка сообщила главе МЧС и губернатору Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жительница станции Камчиха, находящейся в Кургане, не может получить компенсацию за сгоревшее жилье, так как годами не могла получить от властей нужные документы. Об этом она рассказала во время приезда в микрорайон Смолино главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Вадима Шумкова «У нас дом у железной дороги был. 10 тысяч рублей я получила выплаты всего. У меня должен быть найм жилого помещения. Мы уде который год обиваем пороги МКУ „Жилищная политика“. Они нам говорят: приватизируйте железнодорожную землю, тогда мы вам выдадим найм на жилье, а кто мне приватизирует землю?» — рассказала женщина представителям власти. Она добавила, что у нее остались только поэтажный план бюро технической инвентаризации и прописка. Куренков предложил ей и остальным погорельцам написать заявления, где указан перечень потерянного имущества, и отправить в правительство региона. Куренков повторно приехал в Курган 15 мая. До этого он из-за масштабных пожаров приезжал в регион 8 мая.

Жительница станции Камчиха, находящейся в Кургане, не может получить компенсацию за сгоревшее жилье, так как годами не могла получить от властей нужные документы. Об этом она рассказала во время приезда в микрорайон Смолино главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Вадима Шумкова «У нас дом у железной дороги был. 10 тысяч рублей я получила выплаты всего. У меня должен быть найм жилого помещения. Мы уде который год обиваем пороги МКУ „Жилищная политика“. Они нам говорят: приватизируйте железнодорожную землю, тогда мы вам выдадим найм на жилье, а кто мне приватизирует землю?» — рассказала женщина представителям власти. Она добавила, что у нее остались только поэтажный план бюро технической инвентаризации и прописка. Куренков предложил ей и остальным погорельцам написать заявления, где указан перечень потерянного имущества, и отправить в правительство региона. Куренков повторно приехал в Курган 15 мая. До этого он из-за масштабных пожаров приезжал в регион 8 мая.