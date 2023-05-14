14 мая 2023

Жительница Кургана из-за волокиты не смогла получить деньги за сгоревший дом

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Курган
О своей проблеме горожанка сообщила главе МЧС и губернатору Фото:
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Жительница станции Камчиха, находящейся в Кургане, не может получить компенсацию за сгоревшее жилье, так как годами не могла получить от властей нужные документы. Об этом она рассказала во время приезда в микрорайон Смолино главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Вадима Шумкова

«У нас дом у железной дороги был. 10 тысяч рублей я получила выплаты всего. У меня должен быть найм жилого помещения. Мы уде который год обиваем пороги МКУ „Жилищная политика“. Они нам говорят: приватизируйте железнодорожную землю, тогда мы вам выдадим найм на жилье, а кто мне приватизирует землю?» — рассказала женщина представителям власти.

Она добавила, что у нее остались только поэтажный план бюро технической инвентаризации и прописка. Куренков предложил ей и остальным погорельцам написать заявления, где указан перечень потерянного имущества, и отправить в правительство региона.

Куренков повторно приехал в Курган 15 мая. До этого он из-за масштабных пожаров приезжал в регион 8 мая.

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Жительница станции Камчиха, находящейся в Кургане, не может получить компенсацию за сгоревшее жилье, так как годами не могла получить от властей нужные документы. Об этом она рассказала во время приезда в микрорайон Смолино главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Вадима Шумкова «У нас дом у железной дороги был. 10 тысяч рублей я получила выплаты всего. У меня должен быть найм жилого помещения. Мы уде который год обиваем пороги МКУ „Жилищная политика“. Они нам говорят: приватизируйте железнодорожную землю, тогда мы вам выдадим найм на жилье, а кто мне приватизирует землю?» — рассказала женщина представителям власти. Она добавила, что у нее остались только поэтажный план бюро технической инвентаризации и прописка. Куренков предложил ей и остальным погорельцам написать заявления, где указан перечень потерянного имущества, и отправить в правительство региона. Куренков повторно приехал в Курган 15 мая. До этого он из-за масштабных пожаров приезжал в регион 8 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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