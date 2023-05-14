ЕР включилась в скандал с тюменским депутатом, обвиненным в избиении

15 мая 2023 в 16:36 Размер текста - 17 +

Депутата Погана обвинили в том, что он избил участников СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В реготделении «Единой России» рассмотрят ситуацию с депутатом гордумы Тобольска Артуром Поганом, которого обвинили в избиении участников СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Единая Россия» внимательно следит за ситуацией и ожидает официальной позиции правоохранительных органов. Сам депутат свою вину отрицает и утверждает, что был лишь свидетелем инцидента. Однако если информация о совершении Поганом преступления получит подтверждение, он будет исключен из партии и ее депутатской группы в городской думе, а его дальнейшую судьбу будут решать следствие и суд», — рассказали в пресс-службе. Ранее тоболяк, член Союза журналистов России Михаил Иваньков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором заявил, что Поган принял участие в уличной драке. По словам Иванькова, депутат бил двух участников СВО ногами, когда те уже лежали на земле.

В реготделении «Единой России» рассмотрят ситуацию с депутатом гордумы Тобольска Артуром Поганом, которого обвинили в избиении участников СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Единая Россия» внимательно следит за ситуацией и ожидает официальной позиции правоохранительных органов. Сам депутат свою вину отрицает и утверждает, что был лишь свидетелем инцидента. Однако если информация о совершении Поганом преступления получит подтверждение, он будет исключен из партии и ее депутатской группы в городской думе, а его дальнейшую судьбу будут решать следствие и суд», — рассказали в пресс-службе. Ранее тоболяк, член Союза журналистов России Михаил Иваньков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором заявил, что Поган принял участие в уличной драке. По словам Иванькова, депутат бил двух участников СВО ногами, когда те уже лежали на земле.