14 мая 2023

ЕР включилась в скандал с тюменским депутатом, обвиненным в избиении

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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Депутата Погана обвинили в том, что он избил участников СВО Фото:

В реготделении «Единой России» рассмотрят ситуацию с депутатом гордумы Тобольска Артуром Поганом, которого обвинили в избиении участников СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Единая Россия» внимательно следит за ситуацией и ожидает официальной позиции правоохранительных органов. Сам депутат свою вину отрицает и утверждает, что был лишь свидетелем инцидента. Однако если информация о совершении Поганом преступления получит подтверждение, он будет исключен из партии и ее депутатской группы в городской думе, а его дальнейшую судьбу будут решать следствие и суд», — рассказали в пресс-службе.

Ранее тоболяк, член Союза журналистов России Михаил Иваньков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором заявил, что Поган принял участие в уличной драке. По словам Иванькова, депутат бил двух участников СВО ногами, когда те уже лежали на земле.

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В реготделении «Единой России» рассмотрят ситуацию с депутатом гордумы Тобольска Артуром Поганом, которого обвинили в избиении участников СВО. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. «Единая Россия» внимательно следит за ситуацией и ожидает официальной позиции правоохранительных органов. Сам депутат свою вину отрицает и утверждает, что был лишь свидетелем инцидента. Однако если информация о совершении Поганом преступления получит подтверждение, он будет исключен из партии и ее депутатской группы в городской думе, а его дальнейшую судьбу будут решать следствие и суд», — рассказали в пресс-службе. Ранее тоболяк, член Союза журналистов России Михаил Иваньков опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором заявил, что Поган принял участие в уличной драке. По словам Иванькова, депутат бил двух участников СВО ногами, когда те уже лежали на земле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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