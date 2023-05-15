Мэр Кургана отчиталась о работе в сгоревшем микрорайоне

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, ситникова елена
Мэр Кургана была на встрече с погорельцами из Смолино Фото:
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Мэр Кургана Елена Ситникова отчиталась о работе по расчистке завалов в сгоревшем микрорайоне Смолино. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня с министром МЧС России Александром Куренковым и главой региона Вадимом Шумковым встретились с жителями Смолино. Помогаем жителям разбирать завалы. Принято 192 заявления, 56 участков уже расчищены», — указано в посте Ситниковой.

Сообщается, что в работе по расчистке территорий Смолино задействовано 70 волонтеров, в том числе специалистов мэрии, спасателей и сотрудников местных предприятий. Также в микрорайоне работают больше десяти единиц техники — погрузчики, самосвалы и экскаваторы. «По просьбам жителей отработали вопросы приема металла со специализированными организациями», — пишет мэр Ситникова.

Ранее URA.RU писало, что министр Куренков приехал в сгоревший курганский микрорайон. Глава МЧС России вместе с местными властями встретили с погорельцами.

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Мэр Кургана Елена Ситникова отчиталась о работе по расчистке завалов в сгоревшем микрорайоне Смолино. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня с министром МЧС России Александром Куренковым и главой региона Вадимом Шумковым встретились с жителями Смолино. Помогаем жителям разбирать завалы. Принято 192 заявления, 56 участков уже расчищены», — указано в посте Ситниковой. Сообщается, что в работе по расчистке территорий Смолино задействовано 70 волонтеров, в том числе специалистов мэрии, спасателей и сотрудников местных предприятий. Также в микрорайоне работают больше десяти единиц техники — погрузчики, самосвалы и экскаваторы. «По просьбам жителей отработали вопросы приема металла со специализированными организациями», — пишет мэр Ситникова. Ранее URA.RU писало, что министр Куренков приехал в сгоревший курганский микрорайон. Глава МЧС России вместе с местными властями встретили с погорельцами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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