Мэр Кургана отчиталась о работе в сгоревшем микрорайоне

15 мая 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Мэр Кургана была на встрече с погорельцами из Смолино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Мэр Кургана Елена Ситникова отчиталась о работе по расчистке завалов в сгоревшем микрорайоне Смолино. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня с министром МЧС России Александром Куренковым и главой региона Вадимом Шумковым встретились с жителями Смолино. Помогаем жителям разбирать завалы. Принято 192 заявления, 56 участков уже расчищены», — указано в посте Ситниковой. Сообщается, что в работе по расчистке территорий Смолино задействовано 70 волонтеров, в том числе специалистов мэрии, спасателей и сотрудников местных предприятий. Также в микрорайоне работают больше десяти единиц техники — погрузчики, самосвалы и экскаваторы. «По просьбам жителей отработали вопросы приема металла со специализированными организациями», — пишет мэр Ситникова. Ранее URA.RU писало, что министр Куренков приехал в сгоревший курганский микрорайон. Глава МЧС России вместе с местными властями встретили с погорельцами.

Мэр Кургана Елена Ситникова отчиталась о работе по расчистке завалов в сгоревшем микрорайоне Смолино. Об этом глава города сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня с министром МЧС России Александром Куренковым и главой региона Вадимом Шумковым встретились с жителями Смолино. Помогаем жителям разбирать завалы. Принято 192 заявления, 56 участков уже расчищены», — указано в посте Ситниковой. Сообщается, что в работе по расчистке территорий Смолино задействовано 70 волонтеров, в том числе специалистов мэрии, спасателей и сотрудников местных предприятий. Также в микрорайоне работают больше десяти единиц техники — погрузчики, самосвалы и экскаваторы. «По просьбам жителей отработали вопросы приема металла со специализированными организациями», — пишет мэр Ситникова. Ранее URA.RU писало, что министр Куренков приехал в сгоревший курганский микрорайон. Глава МЧС России вместе с местными властями встретили с погорельцами.