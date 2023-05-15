Курганских погорельцев позвали обсудить субсидии и вопросы строительства жилья

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Пожар в частном доме на улице Татищева. Екатеринбург, дым, возгорание, последствия пожара, частный сектор
На встрече ждут граждан, чье имущество пострадало в пожарах 7 мая Фото:
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Жителей Шадринского округа (Курганская область) пригласили на встречу, где обсудят вопросы строительства жилья, предоставления субсидий и оплаты коммунальных услуг. По сообщению организаторов, она должна пройти 16 мая в селе Юлдус в здании местной школы.

«В 10:00 состоится встреча с представителями Курганской ипотечно-жилищной корпорация (КИЖК), ПАО „Газпром“, АО „Суэнко“, ООО „Чистый город“. На встречу приглашаются граждане, пострадавшие во время пожаров 7 мая в деревне Плоская и селе Юлдус. Будут обсуждаться вопросы строительства жилья, предоставления субсидий и коммунальных услуг, а также их оплаты», — указано в telegram-канале телекомпании «Город».

По данным администрации региона, на территории для погорельцев из округа открыты два пункта временного размещения. В них сейчас проживают порядка ста человек. После пожаров губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил к погорельцам из села Юлдус своих заместителей и руководителей департаментов. На встрече с жителями чиновники объяснили процесс распределения денежных средств пострадавшим. Сообщалось, что гражданам будут заново отстраивать дома в селе. Для этого погорельцам выдадут сертификаты и субсидии КИЖК. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в сгоревшее село 15 мая. Его сопровождал Шумков.

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Жителей Шадринского округа (Курганская область) пригласили на встречу, где обсудят вопросы строительства жилья, предоставления субсидий и оплаты коммунальных услуг. По сообщению организаторов, она должна пройти 16 мая в селе Юлдус в здании местной школы. «В 10:00 состоится встреча с представителями Курганской ипотечно-жилищной корпорация (КИЖК), ПАО „Газпром“, АО „Суэнко“, ООО „Чистый город“. На встречу приглашаются граждане, пострадавшие во время пожаров 7 мая в деревне Плоская и селе Юлдус. Будут обсуждаться вопросы строительства жилья, предоставления субсидий и коммунальных услуг, а также их оплаты», — указано в telegram-канале телекомпании «Город». По данным администрации региона, на территории для погорельцев из округа открыты два пункта временного размещения. В них сейчас проживают порядка ста человек. После пожаров губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил к погорельцам из села Юлдус своих заместителей и руководителей департаментов. На встрече с жителями чиновники объяснили процесс распределения денежных средств пострадавшим. Сообщалось, что гражданам будут заново отстраивать дома в селе. Для этого погорельцам выдадут сертификаты и субсидии КИЖК. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в сгоревшее село 15 мая. Его сопровождал Шумков.
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