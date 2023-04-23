Из Екатеринбурга 22 апреля в зону спецоперации на Украине отправились казаки из Свердловской и Курганской областей, вместе с ними на фронт ушел священнослужитель, который будет осуществлять духовное окормление бойцов на позициях. Об этом URA.RU рассказали в Оренбургском войсковом казачьем обществе.
«Вместе со свердловскими и курганскими казаками на СВО 22 апреля ушел священник, который будет заниматься духовным окормлением бойцов. Они пополнят ряды казачьего добровольческого отряда „Ермак“ (Барс-15)», — говорится в сообщении.
Среди казаков есть те, кто уже был на спецоперации. К ним по дороге присоединятся казаки Волжского казачьего войска, а также группа казаков из Челябинской области. Также на фронт был отправлен храм на базе автомобиля, благодаря которому священник сможет перемещаться между позициями и совершать церковные таинства.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Он неоднократно заявлял, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.
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