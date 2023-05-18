18 мая 2023
17 мая 2023

В городе ЯНАО из-за массового забега ограничат движение машин. Карта

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Майский забег. Екатеринбург, участники соревнований, спортсмены, забег, эстафета, палочка
Движение ограничат из-за легкоатлетического забега Фото:

Власти Надыма (ЯНАО) ограничат движение автомобилей из-за массового забега «Огонь Вечной Славы». Ограничения будут действовать завтра с 10:00 до 13:00, сообщили в муниципалитете.

«В связи с проведением легкоатлетического забега „Огонь Вечной Славы“ 20 мая с 10:00 до 13:00 временно будет запрещено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог Надыма», — сказано в сообщении. Еще будет изменено движение пассажирского транспорта.

Движение будет ограничено по проспекту Ленинградскому: от пересечения с проездом Парковым до торгового центра «Надым», по проезду от улицы Зверева до проезда Паркового от дома № 3/2 по улице Зверева до пересечения с проездом Парковым. Также по проезду Парковому от пересечения с проездом от улицы Зверева до проезда Паркового до пересечения с проспектом Ленинградским. Работа автобусов по маршрутам № 1А, 2, 4, 5, 8, 9 на время перекрытия дорог изменится.

Ранее в ЯНАО перекрывали дороги из-за празднования 9 мая. Ограничения действовали во многих городах округа.

Карта
Карта

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Власти Надыма (ЯНАО) ограничат движение автомобилей из-за массового забега «Огонь Вечной Славы». Ограничения будут действовать завтра с 10:00 до 13:00, сообщили в муниципалитете. «В связи с проведением легкоатлетического забега „Огонь Вечной Славы“ 20 мая с 10:00 до 13:00 временно будет запрещено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог Надыма», — сказано в сообщении. Еще будет изменено движение пассажирского транспорта. Движение будет ограничено по проспекту Ленинградскому: от пересечения с проездом Парковым до торгового центра «Надым», по проезду от улицы Зверева до проезда Паркового от дома № 3/2 по улице Зверева до пересечения с проездом Парковым. Также по проезду Парковому от пересечения с проездом от улицы Зверева до проезда Паркового до пересечения с проспектом Ленинградским. Работа автобусов по маршрутам № 1А, 2, 4, 5, 8, 9 на время перекрытия дорог изменится. Ранее в ЯНАО перекрывали дороги из-за празднования 9 мая. Ограничения действовали во многих городах округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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