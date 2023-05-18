В городе ЯНАО из-за массового забега ограничат движение машин. Карта

19 мая 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Движение ограничат из-за легкоатлетического забега Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Власти Надыма (ЯНАО) ограничат движение автомобилей из-за массового забега «Огонь Вечной Славы». Ограничения будут действовать завтра с 10:00 до 13:00, сообщили в муниципалитете. «В связи с проведением легкоатлетического забега „Огонь Вечной Славы“ 20 мая с 10:00 до 13:00 временно будет запрещено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог Надыма», — сказано в сообщении. Еще будет изменено движение пассажирского транспорта. Движение будет ограничено по проспекту Ленинградскому: от пересечения с проездом Парковым до торгового центра «Надым», по проезду от улицы Зверева до проезда Паркового от дома № 3/2 по улице Зверева до пересечения с проездом Парковым. Также по проезду Парковому от пересечения с проездом от улицы Зверева до проезда Паркового до пересечения с проспектом Ленинградским. Работа автобусов по маршрутам № 1А, 2, 4, 5, 8, 9 на время перекрытия дорог изменится. Ранее в ЯНАО перекрывали дороги из-за празднования 9 мая. Ограничения действовали во многих городах округа. Карта Мэрия Надыма

Власти Надыма (ЯНАО) ограничат движение автомобилей из-за массового забега «Огонь Вечной Славы». Ограничения будут действовать завтра с 10:00 до 13:00, сообщили в муниципалитете. «В связи с проведением легкоатлетического забега „Огонь Вечной Славы“ 20 мая с 10:00 до 13:00 временно будет запрещено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог Надыма», — сказано в сообщении. Еще будет изменено движение пассажирского транспорта. Движение будет ограничено по проспекту Ленинградскому: от пересечения с проездом Парковым до торгового центра «Надым», по проезду от улицы Зверева до проезда Паркового от дома № 3/2 по улице Зверева до пересечения с проездом Парковым. Также по проезду Парковому от пересечения с проездом от улицы Зверева до проезда Паркового до пересечения с проспектом Ленинградским. Работа автобусов по маршрутам № 1А, 2, 4, 5, 8, 9 на время перекрытия дорог изменится. Ранее в ЯНАО перекрывали дороги из-за празднования 9 мая. Ограничения действовали во многих городах округа.