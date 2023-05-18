Мэрия Кургана предлагает погорельцам из Смолино бесплатную землю в четырех микрорайонах

19 мая 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

В микрорайоне сгорели сотни домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жители Кургана, пострадавшие в пожарах, смогут построить новые дома в микрорайонах Зайково, Ключи, Чистое поле и Восточный. Данная информация размещена в группе городской администрация в соцсети «ВКонтакте». «Участки расположены в Зайково, Ключах, Чистом поле, Восточном, и будут предоставляться гражданам бесплатно. Кроме того, специалисты ДАСиЗО выдают списки застройщиков индивидуальных жилых домов, которые по сертификатам будут возводить индивидуальные жилые дома», — указано в сообщении. Участки передадут погорельцам бесплатно в долгосрочную аренду. Выбранные зоны являются незатопляемыми. В 2019 году в Кургане были выявлены зоны затопления и подтопления, где запрещено строительство жилых домов, к которым относится и микрорайон Смолино. Ранее стало известно, что в Смолино, где произошел масштабный пожар, можно построить только дачные дома, в которых нельзя прописаться. Земля в Смолино останется в собственности погорельцев. Пострадавшим в пожарах, в том числе, предлагают переехать в село Колесниково Кетовского округа, куда проведены необходимые коммуникации.

Жители Кургана, пострадавшие в пожарах, смогут построить новые дома в микрорайонах Зайково, Ключи, Чистое поле и Восточный. Данная информация размещена в группе городской администрация в соцсети «ВКонтакте». «Участки расположены в Зайково, Ключах, Чистом поле, Восточном, и будут предоставляться гражданам бесплатно. Кроме того, специалисты ДАСиЗО выдают списки застройщиков индивидуальных жилых домов, которые по сертификатам будут возводить индивидуальные жилые дома», — указано в сообщении. Участки передадут погорельцам бесплатно в долгосрочную аренду. Выбранные зоны являются незатопляемыми. В 2019 году в Кургане были выявлены зоны затопления и подтопления, где запрещено строительство жилых домов, к которым относится и микрорайон Смолино. Ранее стало известно, что в Смолино, где произошел масштабный пожар, можно построить только дачные дома, в которых нельзя прописаться. Земля в Смолино останется в собственности погорельцев. Пострадавшим в пожарах, в том числе, предлагают переехать в село Колесниково Кетовского округа, куда проведены необходимые коммуникации.