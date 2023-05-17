Глава Кургана Елена Ситникова опровергла слухи, что у жителей микрорайона Смолино будут отбирать землю со сгоревшими домами. Об этом она сообщила в интервью Центру управления региона (ЦУР).
«Все участки, которые были здесь (в Смолино) у людей, они у них все остаются», — уточнила Ситникова в ходе видеоинтервью в паблике ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Это касается всех видов владения землей — собственность, аренда, безвозмездное пользование.
Все участки остаются у людей в пользовании в соответствии с гражданским кодексом, отметила мэр. «Какие-то слухи о том, что участки будут изыматься, кому-то перераспределяться — это все недостоверная информация», — сказала Ситникова.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне. Жителям Смолино не выдадут разрешения на стройку новых домов из-за затопляемой зоны.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.