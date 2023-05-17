17 мая 2023

Мэр Кургана опровергла слухи об изъятии земель в сгоревшем микрорайоне Смолино. Видео

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Смолино. Застройщики. Курган, ермаков константин, ситникова елена
Глава Кургана Елена Ситникова (в центре) рассказала о судьбе земли в сгоревшем Смолино Фото:
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Глава Кургана Елена Ситникова опровергла слухи, что у жителей микрорайона Смолино будут отбирать землю со сгоревшими домами. Об этом она сообщила в интервью Центру управления региона (ЦУР).

«Все участки, которые были здесь (в Смолино) у людей, они у них все остаются», — уточнила Ситникова в ходе видеоинтервью в паблике ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Это касается всех видов владения землей — собственность, аренда, безвозмездное пользование.

Все участки остаются у людей в пользовании в соответствии с гражданским кодексом, отметила мэр. «Какие-то слухи о том, что участки будут изыматься, кому-то перераспределяться — это все недостоверная информация», — сказала Ситникова.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне. Жителям Смолино не выдадут разрешения на стройку новых домов из-за затопляемой зоны.

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Глава Кургана Елена Ситникова опровергла слухи, что у жителей микрорайона Смолино будут отбирать землю со сгоревшими домами. Об этом она сообщила в интервью Центру управления региона (ЦУР). «Все участки, которые были здесь (в Смолино) у людей, они у них все остаются», — уточнила Ситникова в ходе видеоинтервью в паблике ЦУР в соцсети «ВКонтакте». Это касается всех видов владения землей — собственность, аренда, безвозмездное пользование. Все участки остаются у людей в пользовании в соответствии с гражданским кодексом, отметила мэр. «Какие-то слухи о том, что участки будут изыматься, кому-то перераспределяться — это все недостоверная информация», — сказала Ситникова. Ранее URA.RU сообщало, что курганские власти запретили строить дома в сгоревшем микрорайоне. Жителям Смолино не выдадут разрешения на стройку новых домов из-за затопляемой зоны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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