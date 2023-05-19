В Кургане за 10 миллионов обновят стадион в престижной гимназии

В гимназии №57 Кургана обновят стадион Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане ищут подрядчика для благоустройства стадиона в гимназии №47. На эти цели направлено почти 10 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

«Подрядчик должен по условиям контракта благоустроить школьный стадион „Гимназии №47“ в Кургане на улице Рихарда Зорге, 37. Начальная цена контракта 9 млн 999 тысяч 990 рублей», — указано в документации.

В техдокументации говорится о том, что подрядчик обязан в срок до 15 августа построить новые дорожки на стадионе. Также предусмотрена, согласно проекту, высадка деревьев и монтаж ливневой канализации. «Источник финансирования: за счет средств областного и городского бюджетов», — уточняется в проекте контракта. Прием заявок от потенциальных подрядчиков, по условиям торгов, проводится до 25 мая.

Ранее URA.RU писало, что в курганской школе на 1500 мест в 12 микрорайоне Заозерного построят два спортзала. Также в новой школе появятся девять спортивных площадок.